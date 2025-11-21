В Лянкяране выявлена попытка продажи мяса неизвестного происхождения - ФОТО

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) и районного отдела полиции Министерства внутренних дел провели мониторинг в пунктах продажи мяса на территории «Большого базара» в Лянкяране и предотвратили продажу мяса, не прошедшего ветеринарный контроль.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве.

Уточняется, что в ходе осмотра в пунктах, принадлежащих физическим лицам Агаеву Анару Ибрагим оглу и Ахундову Ильгару Алишерван оглу, было обнаружено мясо, выставленное на продажу без прохождения ветеринарной экспертизы.

По факту в отношении физических лиц составлены административные протоколы. В целях изучения пригодности мяса к употреблению оно было изъято из продажи, опечатано, а образцы отобраны и переданы в соответствующую лабораторию Института продовольственной безопасности.