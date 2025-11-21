Рахман Гаджиев выступил на сессии «Lead Talk» AmCham Azerbaijan - ФОТО

20 ноября 2025 года Комитет по маркетингу, коммуникациям и развитию бизнеса (MCBD) Американской торговой палаты в Азербайджане (“AmCham Azerbaijan”) провёл очередную сессию “Lead Talk”.

Мероприятие, посвящённое пятой годовщине Победы, прошло с участием председателя Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахмана Гаджиева, приглашённого в качестве почётного гостя.

Сессию открыла председатель Комитета MCBD Айсель Сулейманова, поприветствовавшая участников и отметившая важную роль серии “Lead Talk” как платформы, укрепляющей диалог между государственным и частным секторами. Она подчеркнула, что этот формат способствует обсуждению нарративов, формирующих идентичность Азербайджана и его позиционирование на международной арене.

Отмечая актуальность темы, А.Сулейманова указала, что последние пять лет стали поворотным моментом для страны, ещё раз подтвердив значимость стратегических коммуникаций в укреплении национальной гордости и достижении целей развития.

В своём выступлении Рахман Гаджиев представил подробный обзор стратегии фaндрейзинга и коммуникаций Фонда Возрождения Карабаха, его реализуемых проектов, а также масштабных работ по восстановлению и строительству на освобождённых территориях, осуществляемых под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Отмечая значимость пятой годовщины Победы, Р.Гаджиев подчеркнул, что этот исторический день, который ежегодно отмечается с глубоким чувством гордости и достоинства, символизирует национальное единство, стойкость и решимость азербайджанского народа. По его словам, Победа, одержанная под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, означает не только освобождение родных земель, но и торжество национального духа, справедливости и суверенитета.

Рахман Гаджиев отметил, что коммуникационная стратегия Фонда строится на его ключевых ценностях — солидарности, прозрачности, социальной ответственности и скромности. Такой подход, по его словам, одновременно укрепляет всенародное единство за счёт усиления синергии между государством и обществом и формирует открытую, надёжную и подотчётную модель коммуникации.

Он подчеркнул, что сообщения Фонда формируются с учётом различных целевых аудиторий и что коммуникация Фонда — это не просто передача информации. Она включает просветительское содержание, призывы к солидарности, а также акценты на единстве и национальных ценностях.

Рассказывая о проектах Фонда, Р.Гаджиев сообщил, что инициатива охватывает такие направления, как восстановление, социальное развитие и создание устойчивой среды для проживания.

Он особо отметил важную роль доноров — государственных структур, представителей частного сектора и индивидуальных сторонников, чья поддержка расширяет масштабы деятельности Фонда и способствует укреплению сотрудничества между государственным и частным секторами.

В завершение мероприятия Р.Гаджиев ответил на многочисленные вопросы участников.