Арестованному мэру Гюмри предъявлены новые обвинения

Мэру Гюмри Вардану Гукасяну предъявлены новые обвинения за заявления, сделанные им недавно после одного из судебных заседаний.

Как сообщили в Следственном комитете, в ходе предварительного расследования уголовного дела в отношении двух лиц возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве, передают армянские СМИ.

Вторым фигурантом дела является сын Вардана Гукасяна, Спартак Гукасян. В отношении последнего также возбуждено уголовное дело за те же заявления, сделанные в суде. В настоящее время он арестован, заявлено ходатайство о его заключении под стражу.

Напомним, что Гукасян был арестован 21 октября по обвинению во взяточничестве.