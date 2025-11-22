Сотрудники МЧС вызволили водителя, заблокированного в автомобиле на дороге Баку-Газах - ВИДЕО

Сотрудники Министерства по чрезвычайной ситуации были привлечены к спасению водителя, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия на участке автодороги Баку-Газах, проходящем через Шамкирский район.

Как передает 1news.az, сообщается, что на горячую линию «112» МЧС поступило сообщение о том, что гражданин оказался заблокированным в автомобиле.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные и спасатели пожарной охраны Шамкирского района Государственной службы пожарной охраны МЧС.

На месте происшествия было установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-21010», в результате чего водитель автомобиля «ВАЗ-2107» оказался заблокированным в деформированном автомобиле.

Пожарные и спасатели с помощью спецтехники вызволили водителя Садыгова Физули Мовсум оглу, 1971 года рождения, и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Расследованием инцидента занимаются соответствующие органы.