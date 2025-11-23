Польза и вред имбиря: что говорит наука?

Имбирь ценят за противовоспалительные, антибактериальные и тонизирующие свойства. Это подтверждают и современные исследования.

Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и других биологически активных веществ имбирь может снижать риск развития некоторых болезней. При этом нужно помнить и о противопоказаниях: некоторым людям его нужно употреблять с осторожностью или вовсе отказаться.

Польза имбиря

По данным исследования, опубликованного в Food&Science Nutrition, в корне имбиря содержатся ферменты, которые расщепляют кишечные газы. Это уменьшает вздутие и устраняет дискомфорт. Исследование, опубликованное в European Journal of Gastroenterology & Hepatology, показывает, что имбирь стимулирует моторику кишечника, ускоряет продвижение пищи и снижает риск запоров.

Кроме того, Frontiers in Nutrition сообщает, что имбирь содержит биологически активные соединения, среди которых гингерол и шогаол с выраженными противовоспалительными свойствами.

Как показывают недавние работы, опубликованные в Wiley Online Library и MDPI, имбирь снижает мышечное воспаление и уменьшает симптомы артрита.

Исследование, опубликованное в Frontiers of Pharmacology, показало, что регулярное употребление имбиря улучшает работу иммунной системы и повышает способность организма бороться с инфекциями.

Работа из Cell Press показала, что имбирь эффективен против золотистого стафилококка, кишечной палочки и грибка кандиды. В другом исследовании, опубликованном в Journal of Nutrition & Intermediary Metabolism, ежедневный приём экстракта имбиря усиливал образование антител у участников, что косвенно подтверждает его благотворное влияние на иммунитет.

О пользе имбиря при простуде и гриппе можно говорить, учитывая его положительное влияние на иммунитет.

Ещё одно полезное свойство имбиря — он помогает при тошноте. В частности, исследование в MDPI показывает, что имбирь облегчает приступы тошноты у беременных, а также тошноту, связанную с некоторыми видами лечения (например, операциями или химиотерапией).

Противопоказания

Имбирь не рекомендуется при болезнях, связанных с повышенной кровоточивостью, болезнях печени, а также перед операциями (поскольку он может усиливать кровотечение). Отметим, что доказательств относительно такого эффекта имбиря ещё недостаточно, но врач может предупредить в целях безопасности. Беременным также нужно обсудить с врачом возможность употреблять имбирь.

Также, по данным National Library of Medicine, имбирь может усиливать действие антикоагулянтов и антитромбоцитарных препаратов (например, варфарина, аспирина), повышая риск кровотечений. А по информации исследования в Complementary Therapies in Medicine, имбирь может повышать эффект сахароснижающих лекарств и препаратов от гипертонии.

