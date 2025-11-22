Пожар в жилмассиве «Молодежный городок» в Мехтиабаде: жители эвакуированы — ФОТО

Пожар вспыхнул на первом этаже дома № 10 в жилом массиве "Молодежный городок"в поселке Мехтиабад Абшеронского района.

Как сообщает корреспондент 1news.az, жители были эвакуированы из здания в целях безопасности из-за сильного задымления, образовавшегося в результате инцидента.

О пожаре были проинформированы соответствующие органы, на место происшествия прибыли пожарные и сотрудники скорой медицинской помощи. По предварительным данным, пострадавших нет.

Причины происшествия выясняются.