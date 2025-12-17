BakuBus прокомментировал наезд автобуса на беременную женщину в Баку

В Баку автобус сбил беременную женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.

Как сообщил на своей странице блогер Салех Насиров, инцидент произошел вчера на улице Афияддина Джалилова. Отмечается, что пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии и впала в кому. Первую помощь женщине оказали очевидцы происшествия, после чего прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи доставила ее в больницу.

В ответ на запрос 1news.az в ООО «BakuBus» подтвердили факт ДТП. Сообщается, что инцидент произошел вчера около 14:14 на улице Афияддина Джалилова с участием автобуса регулярного маршрута №88А.

«Происшествие случилось из-за того, что пешеход переходил дорогу в месте, не предназначенном для перехода. О случившемся были немедленно проинформированы служба скорой помощи и соответствующие государственные структуры. В целях обеспечения безопасности дорожного движения мы убедительно просим всех граждан не переходить дорогу в неустановленных местах», - заявили в компании.