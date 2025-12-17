Сахиба Гафарова: Прогресс в мирном процессе доказывает предвзятость антиазербайджанских резолюций Европарламента

Текущая ситуация в регионе и достигнутый прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией наглядно доказывают предвзятость антиазербайджанских резолюций Европейского парламента.

Об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сегодня на встрече с послом Евросоюза в Азербайджане Марианой Куюнджич, сообщает пресс-служба парламента.

В ходе переговоров было выражено удовлетворение положительной динамикой в контактах, взаимных визитах и встречах в течение 2025 года, отмечена значимость встреч президента Азербайджана Ильхама Алиева с главами Евросовета Антониу Коштой и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Гафарова проинформировала Куюнджич о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, в том числе о мерах по укреплению доверия между парламентами. В этом контексте она затронула вызывающие обеспокоенность моменты в документе «Стратегическая повестка дня для партнерства ЕС-Армения» с точки зрения азербайджано-армянского мирного процесса.