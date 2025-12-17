MTV получил серьезное предупреждение

17 декабря на онлайн-заседании Аудиовизуального совета было обсуждено нарушение, имевшее место в эфире телеканала «MTV».

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространил Совет.

Было отмечено, что в программе «Xoş sabah» (Доброе утро), транслировавшейся 28 ноября с 10:04 по 11:54 на телеканале «MTV», обсуждались видимые и невидимые стороны семейной жизни, трудности в отношениях между женщиной и мужчиной, социальное давление на современные семьи и смена социальных ролей.

Один из гостей программы выразил свою позицию следующим образом: «Люди думают, что развод - это плохо, это хаос. На самом деле это развитие. В каком смысле? С расширением прав женщин началось самовыражение и развитие. То есть, я тоже человек. У меня такие же потребности, как и у тебя, я чувствую так же, как ты. Это стало проявляться. С ростом прав женщин увеличилось и количество разводов. Это показатель развития общества. Цивилизация начала развиваться, а все цивилизации строятся именно через хаос. Развод - это не плохо. Развод означает, что люди осознали: раньше они жили терпя, терпели насилие и молчали. Сегодня этого уже нет. Сегодня люди, так сказать, придают значение партнерству и совместной жизни».

Другой гость в ответ на это использовал фразу: «Это не развитие, это безнравственность». Представление развода как «развитие» или, наоборот, именование его «безнравственностью», а также отсутствие необходимого вмешательства со стороны представителя редакции (в данном случае ведущего) в подобные высказывания было зафиксировано специалистами по мониторингу Аудиовизуального совета как нарушение законодательства. В соответствии с процедурами было проведено расследование, и юристы подтвердили факт нарушения.

В ходе заседания было отмечено, что говорить о разводе и проводить дискуссии на эту тему допустимо, однако представление развода как «развитие», равно как и отождествление развода с безнравственностью, неприемлемо. В статье 17 Конституции Азербайджана четко заявлено, что семья является основной ячейкой общества и находится под опекой государства. Семейный кодекс признает право на развод, однако развод не преподносится как положительная социальная ценность, а защита семьи считается приоритетом.

Члены Аудиовизуального совета расценили фразу «развод - это развитие» как месседж, противоречащий целям и духу ряда положений Семейного кодекса, а также законов «О медиа» и «О защите детей от вредной информации». В связи с данным эфиром телеканалу «MTV» было вынесено серьезное предупреждение.