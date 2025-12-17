 MTV получил серьезное предупреждение | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

MTV получил серьезное предупреждение

Фаига Мамедова16:47 - Сегодня
MTV получил серьезное предупреждение

17 декабря на онлайн-заседании Аудиовизуального совета было обсуждено нарушение, имевшее место в эфире телеканала «MTV».

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространил Совет.

Было отмечено, что в программе «Xoş sabah» (Доброе утро), транслировавшейся 28 ноября с 10:04 по 11:54 на телеканале «MTV», обсуждались видимые и невидимые стороны семейной жизни, трудности в отношениях между женщиной и мужчиной, социальное давление на современные семьи и смена социальных ролей.

Один из гостей программы выразил свою позицию следующим образом: «Люди думают, что развод - это плохо, это хаос. На самом деле это развитие. В каком смысле? С расширением прав женщин началось самовыражение и развитие. То есть, я тоже человек. У меня такие же потребности, как и у тебя, я чувствую так же, как ты. Это стало проявляться. С ростом прав женщин увеличилось и количество разводов. Это показатель развития общества. Цивилизация начала развиваться, а все цивилизации строятся именно через хаос. Развод - это не плохо. Развод означает, что люди осознали: раньше они жили терпя, терпели насилие и молчали. Сегодня этого уже нет. Сегодня люди, так сказать, придают значение партнерству и совместной жизни».

Другой гость в ответ на это использовал фразу: «Это не развитие, это безнравственность». Представление развода как «развитие» или, наоборот, именование его «безнравственностью», а также отсутствие необходимого вмешательства со стороны представителя редакции (в данном случае ведущего) в подобные высказывания было зафиксировано специалистами по мониторингу Аудиовизуального совета как нарушение законодательства. В соответствии с процедурами было проведено расследование, и юристы подтвердили факт нарушения.

В ходе заседания было отмечено, что говорить о разводе и проводить дискуссии на эту тему допустимо, однако представление развода как «развитие», равно как и отождествление развода с безнравственностью, неприемлемо. В статье 17 Конституции Азербайджана четко заявлено, что семья является основной ячейкой общества и находится под опекой государства. Семейный кодекс признает право на развод, однако развод не преподносится как положительная социальная ценность, а защита семьи считается приоритетом.

Члены Аудиовизуального совета расценили фразу «развод - это развитие» как месседж, противоречащий целям и духу ряда положений Семейного кодекса, а также законов «О медиа» и «О защите детей от вредной информации». В связи с данным эфиром телеканалу «MTV» было вынесено серьезное предупреждение.

Поделиться:
394

Актуально

Политика

Посол ЕС назвала достижения в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией ...

Общество

Как Кямран Асадов и соучастники помогали абитуриентам с запрещёнными гаджетами ...

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до +11°С

Политика

Заместитель генсека НАТО совершит визит в Азербайджан

Общество

Гавань без правил - как порт в Баку стал сценой криминального сюжета

В Азербайджане предлагают наказывать за увольнение работников с семейными обязанностями

«Снюс» захватывает столичные школы: табачный яд продают детям в киосках - ВИДЕО

В Посольстве Республики Беларусь состоялась встреча посла с представителями азербайджанских СМИ

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Центробанк Азербайджана приостановил деятельность платёжной системы Paysis - Причина

Кобахидзе: Между Грузией и Азербайджаном сложились исключительно дружественные отношения

TƏBİB рассказал о состоянии 14-летней роженицы и её новорождённой дочери - ОБНОВЛЕНО

«А как же 500 манатов?» Центральный банк разъяснил 1news.az вопрос выпуска памятных банкнот

Последние новости

Гавань без правил - как порт в Баку стал сценой криминального сюжета

Сегодня, 19:46

В Азербайджане предлагают наказывать за увольнение работников с семейными обязанностями

Сегодня, 19:30

Ровшан Наджаф принял участие в Пленарной Сессии ФИФА

Сегодня, 19:15

Срок ареста мэра Гюмри Вардана Гукасяна продлён

Сегодня, 19:00

«Снюс» захватывает столичные школы: табачный яд продают детям в киосках - ВИДЕО

Сегодня, 18:48

В Посольстве Республики Беларусь состоялась встреча посла с представителями азербайджанских СМИ

Сегодня, 18:35

МИД Азербайджана поздравил Бутан с национальным праздником

Сегодня, 18:29

Готовили ли детям еду из испорченного мяса? - Официальный ответ Агентства пищевой безопасности

Сегодня, 18:17

В Азербайджане обсудили возможность создания Алиментного фонда

Сегодня, 18:06

BakuBus прокомментировал наезд автобуса на беременную женщину в Баку

Сегодня, 18:03

Ройа Айхан откровенно о детской травме: «Боялась, что нас выселят за неоплату аренды дома…» - ВИДЕО

Сегодня, 17:59

Trendyol продолжает поддерживать развитие первого в стране инклюзивного кафе «Kashalata» - ФОТО

Сегодня, 17:50

Черная икра без маркировки и документов: проверка на бакинском рынке выявила нарушения - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:37

Посол ЕС назвала достижения в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией историческими

Сегодня, 17:28

Портфель заказов завода «Бибиэйбат» по ремонту судов перешел от ASCO к БСЗ

Сегодня, 17:19

Путин: Россия освободит территории военным путем, если Украина откажется от диалога

Сегодня, 17:05

Сахиба Гафарова: Прогресс в мирном процессе доказывает предвзятость антиазербайджанских резолюций Европарламента

Сегодня, 17:00

MTV получил серьезное предупреждение

Сегодня, 16:47

Все «вредные» чашки с тяжёлыми металлами в бакинском Sinsay были проданы - ВИДЕО

Сегодня, 16:35

Путин назвал ложью и бредом заявления Запада о большой войне с Россией

Сегодня, 16:15
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00