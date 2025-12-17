Все «вредные» чашки с тяжёлыми металлами в бакинском Sinsay были проданы - ВИДЕО

15 декабря стало известно о том, что на основании информации, поступившей в Агентство продовольственной безопасности (AQTA) из Польши через Систему быстрого оповещения ЕС по продуктам питания и кормам (RASFF), установлено, что в стеклянных чашках, произведённых компанией «Market Union Co. Ltd», осуществляющей деятельность в Китае, выявлена миграция тяжёлых металлов - кадмия и свинца.

6 единиц продукции были направлены в магазин «Sinsay», расположенный в торговом центре «Sevinc Mall» в Баку – в AQTA отметили, что указанные чашки не были представлены в Республиканский санитарно-карантинный центр Минздрава, и призвали купивших их граждан передать чашки для проверки.

Как оказалось, все 6 чашек проданы, о чем рассказала сотрудница магазина «Sinsay» в сюжете Baku TV, подчеркнув, что это «антиреклама» и она сама пользуется продукцией из магазина.

Юрист азербайджанского представительства «Sinsay» отказался как-то комментировать произошедшее, попросив переадресовать запрос в главный офис. Отметим, что «Sinsay» - это польская торговая марка.

Более подробно о «вредных» чашках их магазина «Sinsay» вы можете узнать, просмотрев нижеприведенный сюжет.

Читайте по теме:

Опасные стаканы из Китая в Азербайджане: граждан призывают на бесплатную проверку