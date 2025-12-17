В Азербайджане обсудили возможность создания Алиментного фонда

В парламенте Азербайджана обсудили вопрос создания Алиментного фонда.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом заявила председатель комитета Милли Меджлиса по делам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова в ходе сегодняшнего заседания комитета при обсуждении предлагаемых изменений в Трудовой кодекс.

«У меня есть предложение. В Азербайджане ни одно предложение не остается без внимания, просто на всё нужно время. С годами эти вопросы актуализируются. Думаю, когда-нибудь придет время и для этого - для создания Алиментного фонда. Это очень важный вопрос, модель, уже принятая в мире.

Обсуждая это несколько раз с международными организациями, я видела, что такая система вовсе не создает проблем для государственного бюджета.

Государство обладает достаточными ресурсами, чтобы помочь тем, кто не получает алименты вовремя, а впоследствии эти средства возвращаются в трех-четырехкратном размере. Опять же, речь идет не о всех семьях, а о конкретных случаях, когда алименты не выплачиваются», - отметила глава комитета.