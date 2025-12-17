Trendyol продолжает поддерживать развитие первого в стране инклюзивного кафе «Kashalata» - ФОТО

Ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших платформ в мире Trendyol, в рамках своих проектов социального воздействия, продолжает продвигать инклюзивность в Азербайджане и содействовать повышению уровня занятости людей с инвалидностью.

Так, постоянная поддержка первого и единственного инклюзивного кафе Баку «Kashalata» способствует социальной интеграции молодых людей с нейроразнообразием.

Кафе, расположенное на улице Узеира Гаджибейли, было основано два года назад Общественным объединением «Birgə və Sağlam» и на постоянной основе поддерживается компанией Trendyol, а также Министерством труда и социальной защиты населения, KOBİA, SOCAR и PASHA Holding.

В рамках программы поддержки кафе «Kashalata» Trendyol совместно с Инклюзивным центром развития и творчества DOST и Общественным объединением «Birgə və Sağlam» оказал поддержку инициативе, направленной на продвижение социальной инклюзии в кафе, расширение возможностей трудоустройства для людей с инвалидностью, а также поддержание благополучия и просвещения родителей.

В рамках мероприятия был проведен просветительский тренинг на тему «Управление стрессом и стратегии устойчивости». В рамках тренинга, сотрудники отдела политики в области инвалидности Министерства труда и социальной защиты населения и Департамента социально-педагогического развития и социально-психологической поддержки Инклюзивного центра развития и творчества DOST ответили на вопросы родителей и приняли участие в обсуждениях.

В художественной части мероприятия была представлена концертная программа в исполнении участников Инклюзивного центра развития и творчества DOST и Общественного объединения «Birgə və Sağlam».

В кафе «Kashalata», расположенном по адресу улица Узеира Гаджибейли, 57, в настоящее время работают 20 молодых людей. Часть из них имеет расстройства аутистического спектра и другие особенности нейроразнообразия. Этот объект, функционирующий при ключевом бизнес-партнерстве Trendyol и PASHA Holding, считается одним из успешных примеров инклюзивной занятости в стране.

