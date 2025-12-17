В Посольстве Республики Беларусь состоялась встреча посла с представителями азербайджанских СМИ

В Посольстве Республики Беларусь состоялась встреча посла с представителями средств массовой информации Азербайджана.

Посольство продолжает традицию расширенных встреч с журналистским сообществом. Подобный формат планируется проводить ежегодно в преддверии Нового года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе встречи чрезвычайный и полномочный посол Дмитрий Пиневич подчеркнул значимость мероприятия для белорусской стороны и поблагодарил журналистов за работу, проделанную в течение года, — за освещение актуальных событий и подготовку профессиональных аналитических материалов. Д.Пиневич отметил, что коллективная встреча с представителями двух десятков медиа рассматривается как информационно-дискуссионная площадка, ориентированная на дальнейшее совершенствование белорусско-азербайджанских отношений.

Посол подчеркнул, что посольство продолжит обмениваться информацией по всем направлениям двустороннего сотрудничества, в развитие которого внесли вклад руководители и предприниматели, не одно поколение белорусских дипломатов и нынешняя команда дипмиссии.

Подводя итоги 2025 года, Д. Пиневич выделил ключевые позитивные направления двустороннего сотрудничества. В частности, он отметил возросшую интенсивность политического взаимодействия Беларуси и Азербайджана, а также незыблемость взаимной поддержки на международных площадках.

«Уходящий год в отношениях характеризовался упрочением стратегического партнерства, несмотря на усиливающуюся турбулентность и фрагментарность в мировой международной повестке. Наши многоуважаемые Президенты — Александр Григорьевич Лукашенко и Ильхам Гейдарович Алиев — своим мудрым руководством показывают нам пример конструктивного взаимодействия. В их копилке — 12 двусторонних визитов и неоднократные встречи на международных площадках», — добавил дипломат.

По его словам, в уходящем году успешно прошли визиты в Азербайджан Премьер-министра Беларуси А. Г. Турчина и спикера Совета Республики Парламента Н. И. Кочановой, а также ее заместителя — для участия в международной конференции, приуроченной к 30-летию Конституции Азербайджана.

«Посольство также активно принимало участие в конференции МПА СНГ в Баку на эту тему. Мы искренне благодарим Азербайджан за поддержку Беларуси на международных площадках и всегда отвечаем взаимностью. Азербайджан поддержал кандидатуру Беларуси по статусу наблюдателя в Азиатской парламентской ассамблее, Беларусь — продление председательства Азербайджана в Парламентской сети Движения неприсоединения и на выборах в органы ЮНЕСКО», — подчеркнул Д. Пиневич.

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, посол отметил расширение практики промышленной кооперации.

«В октябре в Баку проведено 15-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Впервые оно прошло в двухдневном формате, с посещением Карабаха, где реализуются, в том числе, наши совместные проекты», — сказал он.

Говоря о развитии промышленной кооперации, посол сообщил, что продолжена системная работа на базе ГАЗ: с момента основания там уже собрано 14 тыс. белорусских тракторов. Сегодня также осуществляется сборка пожарно-спасательной и другой техники. Кроме того, произведено 279 лифтов белорусско-азербайджанского производства компании Vertus. По его словам, стартуют и другие проекты, находящиеся на разных стадиях реализации.

Вместе с тем посол обратил внимание на высокие темпы развития фармацевтической промышленности в Азербайджане: «Мне довелось увидеть фармацевтические заводы, в том числе те, которые открывал господин Президент. Как специалист отмечу чрезвычайно высокий уровень введенных предприятий и, соответственно, высокий потенциал для выпуска новых азербайджанских лекарств, в том числе в кооперации с белорусскими партнерами».

Говоря о гуманитарном сотрудничестве, дипломат отметил, что в прошедшем году взят курс от разовых акций к постоянному взаимодействию. По его словам, в области образования между вузами двух стран действует более 70 договоров о сотрудничестве по различным направлениям. Он добавил, что в связи с развитием партнерства рассматривается возможность формирования совместных образовательных программ с выдачей двух дипломов — азербайджанского и белорусского.

«Беларусью оказана консультационная поддержка по вопросам модернизации системы профессионального образования Азербайджана. Это приобретает особую актуальность в свете решения Ильхама Гейдаровича Алиева ввести в эксплуатацию 21 новое профучилище к 2030 году», — пояснил он.

Д. Пиневич также сообщил, что в настоящее время ведется работа над расширением и активизацией сотрудничества в области здравоохранения. Актуальными направлениями названы трансплантология, онкология и ортопедия. В целом, по его словам, система здравоохранения представляет взаимный интерес для активного двустороннего взаимодействия.

Затрагивая тему туризма, дипломат подчеркнул, что с 2026 года в Беларуси начнет функционировать новый государственный орган в этой сфере, напрямую подчиненный Правительству, — Национальное агентство по туризму.

«Нам есть чем друг друга дополнить, в том числе в области медицинского туризма и туристических поездок по знаковым историческим местам», — добавил он.

Отдельно посол остановился на теме бережного сохранения исторической памяти, отметив, что 2025 год является для Беларуси особым.

«Прежде всего он связан с 80-летием нашей общей Победы в Великой Отечественной войне. Представители Азербайджана принимали участие в мероприятиях в Минске. По случаю юбилея были выпущены две фундаментальные книги, авторы которых присутствовали на встрече. Академик Зияд Алиаббасович Самедзаде представил для СМИ свой труд “Нефть Баку. Ключ к Победе над фашизмом”», — сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что в Беларуси свято чтят память героев-азербайджанцев, участвовавших в освобождении белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков.

В ходе встречи посол также представил уникальное издание — обновленную за 20 лет версию Национального атласа Беларуси. Это фундаментальное научно-справочное картографическое издание, являющееся визитной карточкой белорусского государства, включает 20 глав и более 700 карт, а также иллюстративные и текстовые материалы.