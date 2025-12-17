 В Посольстве Республики Беларусь состоялась встреча посла с представителями азербайджанских СМИ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Посольстве Республики Беларусь состоялась встреча посла с представителями азербайджанских СМИ

First News Media18:35 - Сегодня
В Посольстве Республики Беларусь состоялась встреча посла с представителями азербайджанских СМИ

В Посольстве Республики Беларусь состоялась встреча посла с представителями средств массовой информации Азербайджана.

Посольство продолжает традицию расширенных встреч с журналистским сообществом. Подобный формат планируется проводить ежегодно в преддверии Нового года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе встречи чрезвычайный и полномочный посол Дмитрий Пиневич подчеркнул значимость мероприятия для белорусской стороны и поблагодарил журналистов за работу, проделанную в течение года, — за освещение актуальных событий и подготовку профессиональных аналитических материалов. Д.Пиневич отметил, что коллективная встреча с представителями двух десятков медиа рассматривается как информационно-дискуссионная площадка, ориентированная на дальнейшее совершенствование белорусско-азербайджанских отношений.

Посол подчеркнул, что посольство продолжит обмениваться информацией по всем направлениям двустороннего сотрудничества, в развитие которого внесли вклад руководители и предприниматели, не одно поколение белорусских дипломатов и нынешняя команда дипмиссии.

Подводя итоги 2025 года, Д. Пиневич выделил ключевые позитивные направления двустороннего сотрудничества. В частности, он отметил возросшую интенсивность политического взаимодействия Беларуси и Азербайджана, а также незыблемость взаимной поддержки на международных площадках.

«Уходящий год в отношениях характеризовался упрочением стратегического партнерства, несмотря на усиливающуюся турбулентность и фрагментарность в мировой международной повестке. Наши многоуважаемые Президенты — Александр Григорьевич Лукашенко и Ильхам Гейдарович Алиев — своим мудрым руководством показывают нам пример конструктивного взаимодействия. В их копилке — 12 двусторонних визитов и неоднократные встречи на международных площадках», — добавил дипломат.

По его словам, в уходящем году успешно прошли визиты в Азербайджан Премьер-министра Беларуси А. Г. Турчина и спикера Совета Республики Парламента Н. И. Кочановой, а также ее заместителя — для участия в международной конференции, приуроченной к 30-летию Конституции Азербайджана.

«Посольство также активно принимало участие в конференции МПА СНГ в Баку на эту тему. Мы искренне благодарим Азербайджан за поддержку Беларуси на международных площадках и всегда отвечаем взаимностью. Азербайджан поддержал кандидатуру Беларуси по статусу наблюдателя в Азиатской парламентской ассамблее, Беларусь — продление председательства Азербайджана в Парламентской сети Движения неприсоединения и на выборах в органы ЮНЕСКО», — подчеркнул Д. Пиневич.

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, посол отметил расширение практики промышленной кооперации.

«В октябре в Баку проведено 15-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Впервые оно прошло в двухдневном формате, с посещением Карабаха, где реализуются, в том числе, наши совместные проекты», — сказал он.

Говоря о развитии промышленной кооперации, посол сообщил, что продолжена системная работа на базе ГАЗ: с момента основания там уже собрано 14 тыс. белорусских тракторов. Сегодня также осуществляется сборка пожарно-спасательной и другой техники. Кроме того, произведено 279 лифтов белорусско-азербайджанского производства компании Vertus. По его словам, стартуют и другие проекты, находящиеся на разных стадиях реализации.

Вместе с тем посол обратил внимание на высокие темпы развития фармацевтической промышленности в Азербайджане: «Мне довелось увидеть фармацевтические заводы, в том числе те, которые открывал господин Президент. Как специалист отмечу чрезвычайно высокий уровень введенных предприятий и, соответственно, высокий потенциал для выпуска новых азербайджанских лекарств, в том числе в кооперации с белорусскими партнерами».

Говоря о гуманитарном сотрудничестве, дипломат отметил, что в прошедшем году взят курс от разовых акций к постоянному взаимодействию. По его словам, в области образования между вузами двух стран действует более 70 договоров о сотрудничестве по различным направлениям. Он добавил, что в связи с развитием партнерства рассматривается возможность формирования совместных образовательных программ с выдачей двух дипломов — азербайджанского и белорусского.

«Беларусью оказана консультационная поддержка по вопросам модернизации системы профессионального образования Азербайджана. Это приобретает особую актуальность в свете решения Ильхама Гейдаровича Алиева ввести в эксплуатацию 21 новое профучилище к 2030 году», — пояснил он.

Д. Пиневич также сообщил, что в настоящее время ведется работа над расширением и активизацией сотрудничества в области здравоохранения. Актуальными направлениями названы трансплантология, онкология и ортопедия. В целом, по его словам, система здравоохранения представляет взаимный интерес для активного двустороннего взаимодействия.

Затрагивая тему туризма, дипломат подчеркнул, что с 2026 года в Беларуси начнет функционировать новый государственный орган в этой сфере, напрямую подчиненный Правительству, — Национальное агентство по туризму.

«Нам есть чем друг друга дополнить, в том числе в области медицинского туризма и туристических поездок по знаковым историческим местам», — добавил он.

Отдельно посол остановился на теме бережного сохранения исторической памяти, отметив, что 2025 год является для Беларуси особым.

«Прежде всего он связан с 80-летием нашей общей Победы в Великой Отечественной войне. Представители Азербайджана принимали участие в мероприятиях в Минске. По случаю юбилея были выпущены две фундаментальные книги, авторы которых присутствовали на встрече. Академик Зияд Алиаббасович Самедзаде представил для СМИ свой труд “Нефть Баку. Ключ к Победе над фашизмом”», — сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что в Беларуси свято чтят память героев-азербайджанцев, участвовавших в освобождении белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков.

В ходе встречи посол также представил уникальное издание — обновленную за 20 лет версию Национального атласа Беларуси. Это фундаментальное научно-справочное картографическое издание, являющееся визитной карточкой белорусского государства, включает 20 глав и более 700 карт, а также иллюстративные и текстовые материалы.

Поделиться:
188

Актуально

Политика

Посол ЕС назвала достижения в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией ...

Общество

Как Кямран Асадов и соучастники помогали абитуриентам с запрещёнными гаджетами ...

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до +11°С

Политика

Заместитель генсека НАТО совершит визит в Азербайджан

Общество

Гавань без правил - как порт в Баку стал сценой криминального сюжета

В Азербайджане предлагают наказывать за увольнение работников с семейными обязанностями

«Снюс» захватывает столичные школы: табачный яд продают детям в киосках - ВИДЕО

В Посольстве Республики Беларусь состоялась встреча посла с представителями азербайджанских СМИ

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

«А как же 500 манатов?» Центральный банк разъяснил 1news.az вопрос выпуска памятных банкнот

TƏBİB сообщил о диагнозах восьми школьников, отравившихся жвачкой - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Арестован начальник пункта Таможенного комитета

Центробанк Азербайджана приостановил деятельность платёжной системы Paysis - Причина

Последние новости

Гавань без правил - как порт в Баку стал сценой криминального сюжета

Сегодня, 19:46

В Азербайджане предлагают наказывать за увольнение работников с семейными обязанностями

Сегодня, 19:30

Ровшан Наджаф принял участие в Пленарной Сессии ФИФА

Сегодня, 19:15

Срок ареста мэра Гюмри Вардана Гукасяна продлён

Сегодня, 19:00

«Снюс» захватывает столичные школы: табачный яд продают детям в киосках - ВИДЕО

Сегодня, 18:48

В Посольстве Республики Беларусь состоялась встреча посла с представителями азербайджанских СМИ

Сегодня, 18:35

МИД Азербайджана поздравил Бутан с национальным праздником

Сегодня, 18:29

Готовили ли детям еду из испорченного мяса? - Официальный ответ Агентства пищевой безопасности

Сегодня, 18:17

В Азербайджане обсудили возможность создания Алиментного фонда

Сегодня, 18:06

BakuBus прокомментировал наезд автобуса на беременную женщину в Баку

Сегодня, 18:03

Ройа Айхан откровенно о детской травме: «Боялась, что нас выселят за неоплату аренды дома…» - ВИДЕО

Сегодня, 17:59

Trendyol продолжает поддерживать развитие первого в стране инклюзивного кафе «Kashalata» - ФОТО

Сегодня, 17:50

Черная икра без маркировки и документов: проверка на бакинском рынке выявила нарушения - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:37

Посол ЕС назвала достижения в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией историческими

Сегодня, 17:28

Портфель заказов завода «Бибиэйбат» по ремонту судов перешел от ASCO к БСЗ

Сегодня, 17:19

Путин: Россия освободит территории военным путем, если Украина откажется от диалога

Сегодня, 17:05

Сахиба Гафарова: Прогресс в мирном процессе доказывает предвзятость антиазербайджанских резолюций Европарламента

Сегодня, 17:00

MTV получил серьезное предупреждение

Сегодня, 16:47

Все «вредные» чашки с тяжёлыми металлами в бакинском Sinsay были проданы - ВИДЕО

Сегодня, 16:35

Путин назвал ложью и бредом заявления Запада о большой войне с Россией

Сегодня, 16:15
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00