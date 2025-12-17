Черная икра без маркировки и документов: проверка на бакинском рынке выявила нарушения - ФОТО - ВИДЕО

На рынке «Кянгярли» в Баку выявлены грубые нарушения при продаже черной икры и живой рыбы.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространило Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).

Согласно сообщению, в ходе контрольных мероприятий на рынке «Кянгярли», принадлежащем физическому лицу Фахреддину Алипаша оглу Наджафову (Низаминский район, ул. Джамшида Нахчыванского, территория «8-й км»), были выявлены серьезные недочеты. Установлено, что на продукции из икры полностью отсутствовала маркировка: не были указаны название товара и производителя, а также даты производства и сроки годности.

Кроме того, в ходе проверки не были представлены ветеринарные и сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемой рыбы и икры. Было зафиксировано нарушение температурного режима: икра, которая по нормативным требованиям должна храниться при температуре 0–2 °C, фактически выставлялась на продажу при температуре 9.3 °C.

Осмотр других торговых точек на рынке показал, что санитарно-гигиеническое состояние бассейнов для содержания живой рыбы является неудовлетворительным. Выяснилось, что погибшая рыба своевременно не удалялась из резервуаров, а вода в них была грязной, мутной и имела неприятный запах.

В связи с выявленными нарушениями в отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении. Образцы икры были изъяты и направлены на лабораторную экспертизу. По результатам расследования будут приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством.

Отмечается, что зафиксированные нарушения создают серьезные риски для жизни и здоровья человека. Реализация пищевых продуктов особой группы риска в антисанитарных условиях недопустима. Владельцы рынков должны принять срочные меры по оздоровлению ситуации на торговых объектах.