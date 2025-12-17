Готовили ли детям еду из испорченного мяса? - Официальный ответ Агентства пищевой безопасности

Агентство пищевой безопасности провело проверку в детском саду №32 на основании поступившей жалобы.

Об этом сообщили в Агентстве (AQTA) в ответ на запрос 1news.az.

Сообщается, что сотрудники Агентства провели инспекцию в детском саду №32, расположенном по адресу: город Баку, Ясамальский район, ул. М. Сеидова, 22. В ходе осмотра было установлено, что мясная продукция поставляется еженедельно с бойни, принадлежащей ООО «Qubadoğlu», после прохождения ветеринарной экспертизы и на основании соответствующих документов. Обеспечение продуктами питания осуществляется ООО «El-Oba», а общий контроль возложен на ООО «Depot».

При осмотре пищеблока было подтверждено соблюдение температурного режима, правил товарного соседства и сроков годности продуктов. Результаты лабораторных исследований проб сырой говядины, предназначенной для употребления, не выявили каких-либо несоответствий нормам.

Было отмечено, что контрольные мероприятия продолжаются.

Отметим, что ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в детском саду №32 детям якобы готовили еду из испорченного (имеющего неприятный запах) мяса.

