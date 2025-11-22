Пашинян: Референдум по новой Конституции пройдет после выборов в парламент

Новая Конституция Армении должна быть принята после предстоящих в июне будущего года выборов в парламент, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Важно, чтобы референдум по принятию новой Конституции был проведен после парламентских выборов 2026 года. Это необходимо для того, чтобы политические силы могли донести до общественности свою позицию по этому вопросу, а позиция силы, уже получившей большинство голосов, будет иметь решающее значение при формировании проекта новой Конституции", - сказал он на собрании с участием государственных служащих.

Источник: Интерфакс