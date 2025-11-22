Один из погибших официантов совсем недавно вернулся из армии

Как сообщалось ранее, в Баку от удара током погибли Эмиль Джамиль оглу Гулиев (2005 г.р.), Акпер Зейналов (2007 г.р.), Джавидан Мурадов (1998 г.р.) и Эльтадж Алиев.

По данным Qaynarinfo, Эмиль Гулиев был жителем деревни Ахтачы-Ширван Гаджикабульского района.

Вернувшийся недавно из армии Эмиль Гулиев несколько дней назад приехал в Баку на заработки. Он устроился официантом в ресторан «Lake Hotel» в поселке Баладжары Бинагадинского района.

Напомним, что все четверо погибших были официантами ресторана «Lake Hotel». Инцидент произошел, когда они несли металлическую конструкцию со стройки, расположенной за отелем.

Как сообщил охранник «Lake Hotel» Алиага Гасанов, инцидент произошел по неосторожности: «На заднем дворе отеля шла стройка. Металлическая конструкция находилось там. Нужно было протереть стекла отеля, поэтому они хотели принести эту конструкцию. Когда они проходили по территории, конструкция коснулась высоковольтного электрического провода. Мы выбежали на крик и увидели, что током убило всех четверых официантов».