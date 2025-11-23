МЧС провел учения в Гяндже - ФОТО - ВИДЕО

В Гянджинском региональном центре Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) состоялись учения на тему «Спасательные работы при авариях на железнодорожном транспорте».

Как передает 1news.az со ссылкой на собщение Министерства, в учениях были задействованы соответствующие силы Гянджинского регионального центра МЧС и Гянджинской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Основная цель учений - повышение знаний и навыков спасателей по правилам организации и проведения спасательных работ, в том числе по спасению пострадавших из поездов и автомобилей, потерпевших крушение при транспортных происшествиях, а также совершенствование навыков эффективного управления командирами спасательных отрядов во время инцидентов.

В завершение были проанализированы результаты учений и даны соответствующие поручения.