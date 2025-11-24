Бангладеш запросил у Индии экстрадицию экс-премьера Шейхи Хасины

Бангладеш обратился к Индии с официальной просьбой выдать экс-премьера Шейху Хасину после того, как специальный трибунал приговорил её к смертной казни за преступления против человечности.

Министр иностранных дел временного правительства Тухид Хоссейн сообщил, что дипломатическое письмо с таким требованием было направлено в Нью-Дели ещё в пятницу

17 ноября Международный трибунал Бангладеша (ICT-BD) признал Хасину виновной по нескольким пунктам обвинений, включая «планы и приказы убивать» и «бездействие при предотвращении насилия».

По мнению суда, она действовала как «главный архитектор» кровопролитий во время массовых студенческих протестов в июле–августе 2024 года. Таким образом, по данным Организации Объединённых Наций, во время этого «Июльского восстания» погибли до 1 400 человек.

Бангладеш утверждает, что Индия обязана выполнить экстрадицию согласно двустороннему соглашению от 2013 года и назвала укрытие Хасины «актом недружелюбного поведения» заявила, что любой приём беглого лидера, осуждённого за преступления против человечности, дискредитирует правосудие.

Индийский МИД заявил, что принял к сведению решение трибунала, и подчеркнул приверженность «конструктивному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами ради мира и стабильности в регионе», однако, на текущий момент Нью-Дели не дал чёткого ответа относительно экстрадиции

Источник: Aljazeera

Джамиля Суджадинова