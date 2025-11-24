НАТО проводит масштабные учения в Балтийском море

Крупные международные учения Freezing Winds 25 с участием 11 стран НАТО 24 ноября стартовали в Балтийском море.

Согласно сообщению на сайте пресс-службы военно-морских сил (ВМС) Финляндии, которая выступает организатором маневров, учения пройдут с 24 ноября по 4 декабря в акватории Финского залива и архипелага Южной Финляндии. В маневрах задействованы около 20 боевых кораблей, суда снабжения, а также авиация — истребители, морские разведывательные самолеты и вертолеты.

Кроме Финляндии в учениях участвуют военные контингенты Бельгии, Дании, Эстонии, Германии, Франции, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и США. Общая численность задействованных сил составляет около 5 тыс. военнослужащих.

«Freezing Winds 25 — демонстрация приверженности союзных стран и Финляндии обеспечению безопасности Балтийского моря во всех ситуациях. Мы способны быстро и эффективно проводить совместные операции с альянсом, и такое обучение поддерживает и развивает эти возможности», — приводятся в сообщении слова командующего военно-морскими операциями коммодора Марко Лааксонен.

В программе учений — отработка защиты морских коммуникаций и критической инфраструктуры, противодесантные операции в архипелаге и на побережье, а также совместные действия флота и береговых войск. Особое внимание уделяется эксплуатации в сложных погодных условиях поздней осени.

В ходе учений отрабатываются удары на большие расстояния по восточному флангу НАТО с поражением учебных целей вблизи российской территории. Помимо военного корабля, в учениях также задействованы 26 американских истребителей F-35.

Источник: Известия