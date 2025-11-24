Азербайджан продвигает инклюзивный подход в индустрии моды на международной площадке СНГ - ФОТО

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялся IV Международный форум «Содружество моды».

Азербайджан на форуме представили депутаты Милли Меджлиса Нигяр Мамедова и Тамам Джафарова, сообщает 1news.az.

Основная цель форума - развитие международного профессионального диалога и запуск конкретных бизнес-проектов.

У участников форума - представителей лёгкой промышленности и творческих индустрий — также состоялась встреча с председателем Совета Федерации и председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Валентиной Матвиенко. Депутат Милли Меджлиса Нигяр Мамедова передала приветствия спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой. Она отметила, что сотрудничество в пространстве СНГ предоставляет прочную институциональную основу, создающую условия для более глубокой интеграции стран, формирования общего пространства стабильности, доверия и развития. Депутат коснулась роли моды в формировании культурной и молодёжной повестки СНГ. По её словам, мода является одним из самых эффективных инструментов культурной дипломатии, «мягкой силы» и гуманитарного сотрудничества.

В рамках форума состоялась встреча делегации Азербайджана с генеральным секретарём Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрием Кобицким. Н. Мамедова подчеркнула, что МПА СНГ более тридцати лет выступает эффективным механизмом для обсуждения актуальных вопросов, реализации межгосударственных программ и подготовки модельных законов, способствующих сближению национальных законодательств стран-участниц.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках Межпарламентской Ассамблеи и перспективы развития межпарламентского сотрудничества. На встрече также принял участие заместитель генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи и полномочный представитель Милли Меджлиса Азербайджана при МПА СНГ Айдын Джафаров.

На круглом столе «Меры государственной поддержки в сфере лёгкой промышленности и творческих индустрий в странах СНГ», проведённом в рамках IV Международного форума «Содружество моды», представители стран СНГ и бизнес-объединений обсудили пути обеспечения устойчивости и конкурентоспособности отрасли. Азербайджанские представители сосредоточили внимание на существующих в стране мерах поддержки лёгкой промышленности и творческих индустрий. Отдельно отметив сотрудничество с международными партнёрами, Нигяр Мамедова подчеркнула значение совместных проектов Азербайджана и дружественного Узбекистана, реализуемых на территориях, освобождённых от оккупации. Н. Мамедова также затронула влияние искусственного интеллекта и цифровизации на развитие индустрии моды, оценив искусственный интеллект как инструмент обеспечения инклюзивности в развитии лёгкой промышленности.

Выступая на пленарном заседании «Мода как пространство социальных возможностей: инклюзивность, занятость и гуманитарное сотрудничество», Нигяр Мамедова подчеркнула, что творческие индустрии являются одной из немногих сфер, в которых женщины становятся лидерами, а люди с инвалидностью получают новые возможности для работы и творческой реализации. Она отметила, что производство адаптивной одежды способствует повышению качества жизни и что парламенты могут поддерживать такие инициативы посредством стандартов доступности, мер поддержки производителей и образовательных программ.

Н. Мамедова подчеркнула, что творческие индустрии — одна из редких сфер, где женщины занимают руководящие позиции, создают бренды и становятся предпринимателями, молодёжь получает широкие возможности для самовыражения, люди с инвалидностью интегрируются в трудовую деятельность, искусство и общество, а гибкие модели труда усиливают социальную инклюзивность: «Это — не только экономика. Это — социальная мобильность, новые возможности и настоящая инклюзивность».

Депутат также отметила роль моды в формировании инклюзивного общества. Она подчеркнула, что инклюзивная мода — не тренд, а показатель зрелости общества: «Когда человек с инвалидностью получает удобную, функциональную и эстетичную одежду — это повышение качества жизни. Здесь речь идёт не только о моде. Речь идёт о достоинстве, о праве на равенство. О том, чтобы чувствовать себя частью общества».

Обращая внимание на роль парламентов в гуманитарном сотрудничестве на пространстве СНГ, депутат отметила важность поддержки производителей, создающих социально ориентированные коллекции, установления стандартов качества и доступности, создания образовательных возможностей для молодёжи и людей с инвалидностью — как ключевых факторов укрепления гуманитарного сотрудничества между странами СНГ.