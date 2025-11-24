В Баку впервые на линии вышли женщины-водители автобусов - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Как мы сообщали, с сегодняшнего дня в Баку приступили к работе женщины-водители автобусов.

1news.az сообщает, что в целях расширения участия женщин в сфере общественного транспорта Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) была реализована специальная обучающая программа.

В рамках программы кандидатки прошли теоретическую и практическую подготовку для начала профессиональной деятельности в качестве водителей автобусов.

На начальном этапе на линию выйдут 2 женщины-водителя, а в ближайшее время планируется начало работы еще одного водителя-женщины.

В первой фазе их работе оказывается поддержка со стороны опытных водителей-наставников (менторов).

Женщины-водители будут управлять экспресс-маршрутами 140 и 121E.

Отметим, что первыми пассажирами женщин-водителей стали представители медиа.

В нашем репортаже женщина-водитель ответила на вопросы, касающиеся этой сферы.

Подробнее в видео:

Гафар Агаев