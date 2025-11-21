Трамп назвал дедлайн для рассмотрения Украиной его плана

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает следующий четверг, 27 ноября (День благодарения), подходящим крайним сроком для принятия Киевом условий его мирной сделки по Украине.

«Но следующий четверг — это оно, мы считаем, что время вполне подходящее», — сказал он в эфире радио Fox News.

Президент США добавил, что Россия не хочет продолжения конфликта с Украиной.

Трамп заявил, что Украина неизбежно утратит остающиеся под её контролем районы Донбасса, поэтому они включены в американский мирный план как территории, входящие в состав России.

«Эту землю они в очень короткий срок потеряют. Они теряют территорию», — сказал Трамп.

Американский лидер также пригрозил прекратить обмен разведданными Украине, если она не согласится с предложениями.