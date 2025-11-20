Сотрудники Агентства соцуслуг выразили соболезнования в связи с трагической смертью 16-летней Нурджан

Сотрудники Агентства социальных услуг выразили соболезнования в связи с трагической смертью 16-летней Нурджан Джафаровой.

"Коллектив Агентства социальных услуг, находящегося в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения, выражает глубокое сожаление в связи с трагической смертью 16-летней Нурджан Джафаровой, проживавшей в приюте Общества содействия женщинам «Чистый мир». Мы молимся за упокой её души и желаем сил родным и близким", - говорится в заявлении агентства в соцсети Facebook.

Напомним, что Детская правозащитница и глава объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова сообщала о трагедии с 16-летней Нурджан Джафаровой, которая выбросилась из окна приюта. По её словам, девочка хотела вернуться в родной Шамкир, однако тётя и отец, несмотря на обещания, не предприняли официальных шагов для её опеки. Агентство социальных услуг также пыталось вернуть Нурджан в семью, но родственники отказались, что стало для неё тяжёлым эмоциональным ударом. О ситуации неоднократно информировались соответствующие структуры, однако предотвратить трагедию не удалось.

Читайте по теме:

«Она не хотела оставаться в приюте, так как хотела семейного уюта» - 1news.az стали известны новые подробности трагедии Нурджан

Трагедия в бакинском приюте: Последние кадры из жизни 16-летней Нурджан Джафаровой - ВИДЕО