Энергетики и вред здоровью: не пора ли их ограничить как табак и алкоголь?

Юноше было всего 21 год, когда сердце его подвело.

Студент университета с перспективными спортивными задатками, он считал энергетические напитки не более чем безобидным атрибутом студенческой жизни. Их ведь продавали рядом с бутылочной водой; они стояли в каждом торговом автомате кампуса, сияли на полках любого магазина, спонсировали почти каждое мероприятие, рассчитанное на молодежь.

В то утро, когда он потерял сознание, врачи не обнаружили в его крови никаких запрещённых веществ — ни опиоидов, ни амфетаминов, ни контрабанды. Только следы того, что ежедневно употребляют миллионы: кофеин, таурин, гуарана, сахар и химический оркестр, созданный для того, чтобы заставить мозг чувствовать себя непобедимым — пока тело не вспомнит о своих границах.

Врачи были однозначны: длительное потребление таких стимуляторов способствовало тяжёлой нагрузке на сердце. Парень выжил.

Другим в аналогичных обстоятельствах повезло меньше. Трагедия заключается не только в этих отдельных историях, но и в тихом осознании, которое они вызывают: как продукт, построенный на манипуляции сердечным ритмом, вниманием и подростковой психологией, стал таким же социально приемлемым, как лимонад?

Архитектура современной индустрии стимуляторов

Энергетические напитки — самый успешный провал общественного здравоохранения последних двадцати лет.

Их взлёт не случаен; это результат высокоорганизованной бизнес-модели, объединяющей три силы: науку о стимуляторах, психологию зависимости и экономику молодежной культуры.

Напитки формулируются так, чтобы создавать и ощутимый «толчок», и быстрый цикл тяги. Высокая доза кофеина обеспечивает первоначальный всплеск; таурин и гуарана усиливают стимулирующий эффект; сахар приносит мгновенный выброс дофамина. В любой другой сфере — например, фармацевтике — такая комбинация находилась бы за прилавком и отпускалась бы с осторожностью.

В мире напитков она стоит на полках на уровне глаз детей.

Маркетинг продуман до деталей. Индустрия давно отказалась от взрослой аудитории. Её образы, вкусы и партнёрства однозначно нацелены на подростков: неоновые банки, похожие на геймерское оборудование, вкусы, имитирующие сладости, спонсорство турниров по киберспорту, сотрудничество с инфлюенсерами-подростками. Это не случайность — это поведенческая экономика, превращённая в оружие.

Результат предсказуем: клиентская база, которая очень молода, очень лояльна и очень физиологически уязвима.

Физиологическая цена «энергии»

В отличие от кофе, энергетические напитки содержат кофеин в дозировках, превышающих то, что многие кардиологи считают безопасным для подростков. Добавки вроде таурина и гуараны усиливают его воздействие на сердце и сосуды.

Последствия: учащённый пульс, скачки давления, нарушение сна и постепенное расшатывание систем регуляции организма.

В отделениях неотложной помощи по всей Европе и Северной Америке врачи фиксируют рост числа молодых пациентов с тахикардией, аритмиями, тремором, паническими приступами и даже сердечной недостаточностью — при полном отсутствии сопутствующих заболеваний. Их объединяет одно: регулярное употребление энергетиков.

Но глубинный вред менее заметен. Недостаток сна — главный спутник стимуляторной зависимости — подрывает когнитивное развитие, память, эмоциональную стабильность и академическую успеваемость. Энергетики обещают бодрость; на деле они приносят хроническую усталость, замаскированную под продуктивность.

Регуляторный вакуум, замаскированный под нормальность

Часть проблемы — в полной нормализации этих продуктов.

Регуляторы обращаются с ними как с газированными напитками, а не как со стимуляторами. Лимиты кофеина расплывчаты, требования к маркировке различаются, а рекламные нормы безнадёжно отстают от агрессивного онлайн-продвижения. В ряде стран энергетик содержит больше кофеина, чем двойной эспрессо, но при этом не требует даже предупреждающего знака.

Ни один другой класс стимуляторов — легальных или нелегальных — не рекламируется несовершеннолетним с такой свободой.

Алкоголь ограничен. Табак ограничен. Даже некоторые простудные лекарства требуют подтверждения возраста. Но энергетический напиток, который массово потребляют школьники и студенты, в реальности находится в серой зоне регуляторного пренебрежения.

Экономическая система, построенная на истощении

Энергетические напитки опираются на более глубокий сдвиг в современной жизни: культуру постоянного ускорения. Молодёжь живёт в условиях академического давления, цифровых отвлечений, хронического недосыпа и социальной среды, основанной на гиперстимуляции. В такой реальности привлекательность «быстрого решения» очевидна.

Но экономика в этой сфере парадоксальна: чем более измотанным становится общество, тем больше энергетиков оно потребляет; чем больше их потребляет, тем сильнее измотанность. Это самоподдерживающийся цикл, прибыльный именно потому, что он подрывает естественные биологические ритмы.

Это не о личной слабости — это о дисбалансе сил: подростковая биология против корпоративной нейробиологии.

Детальный разбор: почему нормы в законодательстве Азербайджана нельзя считать достаточными

На фоне растущего потребления энергетиков Азербайджан располагает нормативным документом, утверждённым в 2019 году и вступившим в силу 1 января 2020-го — «Временные санитарные нормы и правила, касающиеся энергетических напитков» (Enerji içkilərinə dair müvəqqəti sanitariya normaları və qaydaları). Но уже само слово «временные» означает, что эти нормы никогда не предназначались быть постоянными и полноценными. Они должны были закрыть правовой вакуум, но за шесть лет так и не были заменены современным регулированием.

1. Статус документа несовместим с задачами долгосрочной защиты здоровья

Документ задумывался как промежуточный. Но он:

сохраняется без обновления,

не отражает научные данные последних лет,

не учитывает рост потребления среди молодежи.

То есть государство продолжает жить по «временным» правилам в сфере, где риски растут ежегодно.

2. Регулируется состав, но не регулируется рынок

Документ устанавливает допустимые дозировки кофеина, таурина, инозитола и др., регламентирует упаковку, этикетку и хранение. Но он не регулирует поведение компаний, которое представляет главный риск:

реклама, ориентированная на подростков,

спонсорство молодежных мероприятий,

продажи в школах и спортклубах,

онлайн-продажи без проверки возраста.

То есть техническая сторона продукта контролируется, а его социальное воздействие — нет.

3. Возрастное ограничение присутствует, но вопрос в том, как это должно применяться

На этикетке обязательно размещается фраза:

«Продажа лицам младше 18 лет запрещена».

Однако документ не определяет:

кто и как должен проверять возраст,

какие штрафы предусмотрены,

как контролируются автоматы и онлайн-торговля и т.д.

В результате это ограничение — скорее рекомендация, чем закон.

4. Документ устарел научно и структурно

С момента принятия документа:

появились новые данные о рисках для сердца,

выросло число госпитализаций, связанных с энергетиками,

многие страны ужесточили или пересмотрели нормы,

изменилось само поколение потребителей.

Однако изменения 2023 года касаются только редакционной правки формулировки одного пункта — они не обновляют саму систему регулирования.

5. Отсутствие системы надзора

Документ не предусматривает:

мониторинга побочных эффектов,

обязательной регистрации энергетиков как продуктов повышенного риска,

статистического учёта обращений в медучреждения,

регулирования маркетинга.

Без надзора даже лучшие нормы не работают.

6. Международная практика значительно продвинулась вперёд

Во многих странах уже действуют:

строгие лимиты на порцию ,

, запрет больших объёмов банок,

полный запрет рекламы энергетиков, адресованной несовершеннолетним,

запрет продажи спортивных учреждениях,

обязательные крупные предупреждения на упаковке.

На этом фоне временные нормы 2019 года нельзя считать достаточными ни с юридической, ни с научной, ни с общественно-санитарной точки зрения. Они регулируют лишь «банку», но не экосистему, в которой подростки ежедневно сталкиваются с продуктом, созданным для стимуляции сердца и нервной системы.

Почему правительства должны вмешаться

Аргументы в пользу строгих мер не морализаторские — они рациональны. Если продукт:

основан на сильных стимуляторах,

массово употребляется несовершеннолетними,

способен вызывать кардиологические проблемы,

рекламируется через каналы, ориентированные на детей,

— он требует такого же уровня регулирования, как алкоголь и табак.

Энергетические напитки настолько глубоко вплетены в потребительскую культуру, что критика нередко воспринимается как атака на личную свободу. Но общественное здоровье всегда требовало смелости противостоять индустриям, чья прибыль зависит от игнорирования рисков.

Поколение молодых людей тихо приучают к хроническому употреблению стимуляторов. А игнорировать это — всё равно что закрывать глаза на нарастающий кризис.

Законодатели, регулирующие органы, школы, медики и общественные лидеры должны действовать — не словами, а реальными инициативами. Риски очевидны, доказательства накапливаются, а индустрия растёт быстрее, чем регуляторы успевают реагировать.

Энергетические напитки должны находиться под таким же строгим контролем, как табак и алкоголь.

Всё, что меньше, — это отказ от ответственности.

Али Ширваншир