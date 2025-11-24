 Скончался профессор БГУ | 1news.az | Новости
Общество

Скончался профессор БГУ

Феликс Вишневецкий11:15 - Сегодня
Скончался профессор БГУ

Скончался старший научный сотрудник Института физических проблем Бакинского государственного университета (БГУ), профессор Рауф Джафаров.

О смерти Р.Джафарова 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу БГУ.

Рауф Джафаров родился 10 февраля 1961 года в городе Иреван. В 1968–1972 годах он получил начальное образование в средней школе №9 имени М.Ф.Ахундова в Иреване. В 1972-1978 годах окончил среднюю школу №248 Бинагадинского района города Баку с золотой медалью.

В 1978-1983 годах обучался на факультете физики БГУ по специальности «Учитель физики». В 1983-1987 годах был аспирантом кафедры структуры вещества факультета физики. В 1988 году получил степень кандидата физико-математических наук по специальности «Теоретическая и математическая физика», а в 2007 году - степень доктора физико-математических наук по той же специальности. С 2010 года являлся доцентом по специальности «Теоретическая физика», с 2022 года - профессором.

В 1983-1987 годах он работал инженером в Научно-исследовательском институте фотоэлектроники, в 1987-1992 годах - лаборантом и старшим лаборантом на кафедре структуры вещества БГУ, а в 1992–1993 годах - старшим преподавателем на кафедре физики полупроводников.

В 1993-1995 годах он работал научным сотрудником в секторе физики элементарных частиц Отдела теоретической физики Физического института имени П.Н.Лебедева Российской академии наук. В 1999-2002 годах - в лаборатории квантовой химии БГУ, в 2002–2005 годах - в лаборатории физики высоких энергий, в 2005–2009 годах - ведущим научным сотрудником Института проблем физики БГУ. С 2009 года был старшим научным сотрудником Института физических проблем и профессором кафедры теоретической физики.

В 2019 году Рауф Джафаров был награждён юбилейной медалью «100-летие Бакинского государственного университета (1919–2019)».

«Руководство и коллектив БГУ выражают глубокие соболезнования в связи с кончиной профессора Рауфа Джафарова, выражает искренние соболезнования его семье и близким. Allah rəhmət eləsin!» - отмечается в сообщении пресс-службы БГУ.

