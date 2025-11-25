Европарламент предлагает создать «военный Шенген»

Комитеты Европарламента (ЕП) по транспорту и по обороне подготовили проект резолюции, упрощающий перемещения войск и военной техники по территории ЕС и формирующий так называемую "военную Шенгенскую зону", говорится в пресс-релизе ЕП.

В нем подчеркивается "необходимость содействия быстрому трансграничному перемещению войск, техники и активов по всей Европе для обеспечения готовности к отражению потенциальной российской агрессии".

Это является "важнейшим фактором обеспечения общеевропейской безопасности и обороны, а также критически важным для безопасности восточного фланга, в частности стран Балтии и Польши", поясняется в пресс-релизе.

Депутаты предлагают обеспечить возможность пересечения внутренних границ ЕС силами быстрого реагирования в течение трех дней в мирное время и в течение 24 часов в кризисной ситуации.

Отмечается, что в настоящее время из-за административных, финансовых и инфраструктурных проблем перемещение военной техники по территории ЕС иногда может занимать более месяца.

Депутаты приветствуют предложение об увеличении бюджета военной мобильности в следующем долгосрочном бюджете до 17 млрд евро и "просят страны ЕС не сокращать эту сумму, как это произошло с бюджетом на 2021-2027 годы, когда предложенные средства были сокращены на 75%".

По оценкам авторов проекта резолюции, "для модернизации 500 инфраструктурных "горячих точек", таких как мосты и туннели, и обеспечения полной работоспособности четырех коридоров военной мобильности ЕС потребуется не менее 100 млрд евро".

Европейский парламент подчеркивает, создание "настоящей "военной Шенгенской" зоны должно быть сделано в кратчайшие сроки".

Проект резолюции может быть вынесен на голосование на пленарном заседании декабрьской сессии ЕП.

Источник: INTERFAX.RU