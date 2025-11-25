 Цена стыда: почему общество учит молчать, а не защищать? | 1news.az | Новости
Общество

Цена стыда: почему общество учит молчать, а не защищать?

First News Media13:47 - Сегодня
Новые факты, касающиеся резонансного дела в Сабирабаде с домогательствами педофила к 6-летней девочке, вновь заставили общество задуматься о том, насколько хрупкими остаются границы между моралью, страхом общественного мнения и защитой детей.

64-летний Мердан Гусейнов был признан виновным в непристойных действиях в отношении соседской девочки. Ключевым доказательством является видеозапись, как оказалось, сделанная тайно его падчерицей Наргиз (имя изменено), что позволило не только привлечь преступника к ответственности, но и вскрыть тревожную социальную реальность.

В первую очередь, стоит отметить, что Наргиз проявила редкую смелость - заметив недопустимое поведение отчима, она тайно засняла его действия и пыталась сообщить матери. Но удручает тот факт, что та, как и мать пострадавшей девочки, предпочла молчать, опасаясь позора, лишнего внимания общественности. Именно страх «позора», общественного осуждения и желание сохранить репутацию семьи стали причиной того, что преступление оставалось безнаказанным до вмешательства Наргиз.

Можем ли мы представить себе, что мать жертвы домогательств предпочла умолчать, нежели наказать преступника, который потенциально будет угрозой для ребенка и дальше? Можем ли мы допустить мысль о том, что мать с ребенком выбрала жить бок о бок с преступником, нежели обратить внимание общественности?

Эта история поднимает вопрос, который гораздо шире одного конкретного случая. Конечно, молчание матерей или близких не снимает ответственности с преступника, но оно обнажает ужасную реальность. Сколько подобных преступлений остаются незамеченными, замалчиваются и покрываются теми, кто, по идее, должен защищать ребёнка? Сколько преступников по-прежнему остаются на свободе, потому что страх общества перевешивает инстинкт защиты уязвимых?

Эта трагедия заставляет нас остановиться и задуматься над вопросом: кто в действительности несёт ответственность за молчание. Мать, которая предпочла умолчать, или общество, которое создало условия, в которых страх быть осужденным, высмеянным или отверженным сильнее инстинкта защиты ребёнка? Может виновата даже не конкретная женщина, а система ценностей и общественные установки, которые навешивают ярлык позора на семьи. Именно этот инстинктивный страх заставляет закрывать глаза на преступление, оставляя детей без защиты.

В конце концов, именно Наргиз пошла против слов взрослых и против просьбы матери жертвы умолчать, решив действовать вопреки мнению близких. И именно благодаря её смелости одна маленькая девочка теперь будет защищена, сможет жить без страха и спать спокойно.

В современном обществе крайне важно поощрять именно такую ответственность.

Так или иначе, это не только история о преступлении и наказании, но и урок для всех, что молчание и страх перед общественным мнением часто дают возможность преступникам оставаться безнаказанными, а дети продолжают страдать в тишине. И если в одном случае смелость подростка смогла остановить зло, то сколько ещё подобных ситуаций остаются неизвестными?

Мы должны помнить, что каждый взрослый несёт ответственность за защиту ребёнка. Общество должно создавать условия, в которых смелость и честность поддерживаются, а страх «позора» не становится оправданием для бездействия. Случай в Сабирабаде показывает, что борьба за безопасность детей требует не только законов и наказаний, но и осознанного, морально устойчивого участия каждого человека.

Джамиля Суджадинова

