Сокращение срока военной службы офицеров принято в первом чтении

Милли Меджлис принял в первом чтении поправку о сокращении срока действительной военной службы офицеров в мирное время на 6 месяцев.

Парламентарии утвердили соответствующие поправки в закон «Об утверждении Положения «О воинской службе» и закон «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно поправкам, срок действительной военной службы в мирное время для офицеров, призванных из запаса на срочную военную службу или добровольно поступивших на действительную военную службу на контрактной основе, будет сокращен на 6 месяцев - до одного года (в настоящее время этот срок составляет 1 год и 6 месяцев).

Источник: Report