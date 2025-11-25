Экоактивистке Грете Тунберг запретили въезд в Венецию и оштрафовали на 150 евро за участие в акции с окраской Гранд-канала в зеленый цвет.

Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее данным, власти запретили 22-летней гражданке Швеции въезд в город на 48 часов. Аналогичный запрет и штраф получили и другие 35 участников этой акции.

Ранее сообщалось, что в минувшие выходные активисты экологического движения Extinction Rebellion провели акцию в Венеции, вылив в Гранд-канал красящее вещество, из-за чего вода приобрела ярко-зеленый цвет.

Губернатор области Венето Лука Дзайя осудил произошедшее, назвав акцию "нападением на культурное наследие" города. По его словам, подобные действия не помогают защите окружающей среды, а вредят ей и наносят ущерб Венеции, вынуждая проводить работы по очистке. Полиция установила личности нескольких участников протеста, у них были изъяты музыкальные инструменты и баннеры.

Это не первый подобный случай в Венеции. По данным агентства ANSA, аналогичные акции с окрашиванием воды проходили в мае 2023 года и в апреле 2024 года.