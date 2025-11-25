Каким военнослужащим будет присваиваться звание лейтенанта?
Военнослужащим с высшим образованием, успешно завершившим курс подготовки офицеров в период срочной военной службы и добровольно поступившим на срочную военную службу офицеров, присваивается звание лейтенанта.
Это нашло отражение в предлагаемых поправках в законы «Об утверждении Положения «О воинской службе» и «О воинской обязанности и военной службе», которые вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Законопроект был вынесен на обсуждение и принят в первом чтении.
Источник: АПА
