Казахстан ужесточает миграционный контроль

Обязательная регистрация для иностранных граждан, которые пребывают в Казахстан и находятся в стране более 30 суток, будет введена с 1 июля 2026 года.

Об этом говорится в приказе МВД Казахстана, передают местные СМИ.

Согласно документу, опубликованному в электронном банке нормативных актов республики, "иммигранты, прибывающие в Республику Казахстан из государств, с которыми установлен порядок пребывания сроком до 90 суток, регистрируются в органах внутренних дел Республики Казахстан не позднее 30-го календарного дня со дня пересечения государственной границы Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами", ратифицированными республикой. Для регистрации нужно предоставить имя, дату рождения, паспортные данные иностранца, а также данные лица, которое предоставляет помещение для проживания.

Подача заявления и получение ответа осуществляются в электронной форме. В регистрации могут отказать в случае, если собственник жилья не согласится с этим, при предоставлении недостоверных сведений, а также нарушение иностранцем сроков нахождения в Казахстане. В случае переезда на другое место регистрацию нужно провести заново, прежняя автоматически аннулируется.

К числу стран, у которых с Казахстаном установлен срок пребывания до 90 суток, относятся страны Евразийского экономического союза.

Сейчас в Казахстане уже действует обязательство для принимающей стороны уведомлять о прибытии иностранца органы внутренних дел в течение трех рабочих дней после приезда. Гостиницы передают данные об иностранцах автоматически, частные лица должны сделать это самостоятельно. Никаких штрафных санкций для самого иностранца в случае неподачи данного уведомления не предусмотрено.