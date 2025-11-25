Интересы России и Турции по Украине во многом совпадают, считает Песков

Россия признательна Турции за содействие украинскому урегулированию и готова к продолжению переговорного процесса.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждали ли лидеры России и Турции возобновление стамбульских переговоров по Украине.

«Турецкая сторона по-прежнему предлагает свои услуги, мы признательны нашим турецким друзьям за это. Готовы обеспечить все условия для продолжения переговорного процесса», - сказал представитель Кремля.

«Разумеется, у турецкой стороны есть свои интересы, которые во многом совпадают с нашими», - добавил Песков.

Источник: ТАСС