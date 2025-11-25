Кевин Спейси разъяснил слухи о своей бездомности - ВИДЕО

66-летний американский актёр Кевин Спейси сделал публикацию на своей официальной странице в социальной сети Instagram после того, как его комментарии из недавнего интервью получили широкое распространение в мировых СМИ.

Напомним, что ранее актер рассказал, что сейчас живет в отелях и арендуемых квартирах, потому что у него больше нет постоянного дома. Многие поняли это как признание в «бездомности».

В видеообращении К.Спейси отметил, что это неверно и называть его бездомным было бы несправедливо по отношению к тем, кто действительно сталкивается с трудностями в жизни. Он также рассказал, что после публикаций получил тысячи сообщений от людей, готовых предложить помощь.

«Я сказал, что живу в отелях и Airbnb и езжу туда, где есть работа, как и когда я начинал в этом бизнесе. Я работал почти без перерыва весь этот год, и за это я очень благодарен. И есть много людей, как мы все знаем, которые действительно живут на улицах или в машинах, или в ужасных финансовых ситуациях, и мое сердце с ними. Но я не один из них», - заявляет К.Спейси.

