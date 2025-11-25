Армения отказалась от индийских истребителей

Армения приостановила переговоры с Индией о покупке 12 истребителей Tejas стоимостью 1,2 млрд долларов после крушения самолета на международном авиашоу в Дубае, сообщает The Jerusalem Post.

Источники в Ереване сообщили, что кадры крушения стали поводом для немедленного технического пересмотра всей программы.

Разработка Tejas велась с 1982 года, самолеты должны были заменить устаревшие МиГ-21 в ВВС Индии.

Разработка также велась в рамках стремления Индии стать одним из крупнейших экспортеров вооружений.

На данный момент поставлено лишь 40 из первой партии, идет производство улучшенной версии А1 с западными системами.

Пока неясно, была ли авария в Дубае вызвана технической неисправностью или ошибкой пилота, однако репутация самолета уже пострадала. В случае отмены сделки Индия может потерять десятки миллионов долларов дохода.