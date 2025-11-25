Путин прибыл с государственным визитом в Кыргызстан

Президент РФ Владимир Путин с государственным визитом прибыл сегодня в Бишкек.

Визит проходит в преддверии намеченного на 27 ноября саммита организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Сообщается, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров и российский лидер возложат цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь». Также главы двух государств проведут закрытую встречу в неформальной обстановке.

В рамках саммита ОДКБ состоится заседание Совета коллективной безопасности, в котором примет участие Путин. Как отметили в пресс-службе организации, центральной темой обсуждения станет совместная работа участников ОДКБ, включая вопросы борьбы с наркотиками и незаконной миграцией.

Источник: ТАСС