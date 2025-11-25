 «Карта продовольственного обеспечения» станет ключевым инструментом стратегического планирования | 1news.az | Новости
«Карта продовольственного обеспечения» станет ключевым инструментом стратегического планирования

Фарида Багирова17:43 - Сегодня
В условиях глобальных и региональных вызовов, связанных с продовольственной безопасностью, систематизация данных о продовольственном обеспечении становится ключевым элементом государственной политики.

Именно этой задаче призвана служить новая информационная система «Карта продовольственного обеспечения», создаваемая в Азербайджане для объединения и упорядочивания информации через единый портал.

Об этом 1news.az заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Указ о создании информационной системы «Карта продовольственного обеспечения» и регулировании в связи с этим ряда вопросов 25 ноября подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Текст Указа опубликован на официальном сайте Президента АР.

В Указе отмечается, что данная система будет обеспечивать определение текущей ситуации в сфере продовольственного обеспечения в стране, создание, сбор, обработку, хранение, поиск и повышение уровня доступности информации на основе этой достоверной и устойчивой информации для принятия решений.

Функции владельца и оператора системы будет осуществлять Министерство экономики, ведомству предписано принять необходимые меры по формированию, ведению, организации деятельности и развитию системы. Кабинету министров поручено в течение трех месяцев утвердить положение об информационной системе «Карта продовольственного обеспечения».

Депутат Вугар Байрамов убежден, что «Карта продовольственного обеспечения» станет ключевым инструментом стратегического планирования.

«Принимая во внимание возникновение - особенно на фоне как глобальных, так и региональных катаклизмов - вызовов, связанных с продовольственной безопасностью, систематизация информации представляет очень важное значение. Здесь должны учитываться вопросы как внутреннего производства, так и импорта», - отметил Вугар Байрамов.

По его словам, цель создания новой системы состоит в том, чтобы представлять информацию в форме Карты, облегчить доступ к данным и обеспечить более точную, а иногда и превентивную оценку ситуации: «Такой подход позволяет принимать меры по продовольственному обеспечению заблаговременно».

«Создание данной системы направлено и на дальнейшее улучшение ситуации с продовольственным обеспечением и повышение вклада в решение проблемы продовольственной безопасности через обмен информацией. Корректное представление и обработка данных прямо влияют на развитие местного производства и, соответственно, удовлетворение внутреннего спроса, создавая возможности для увеличения доли внутреннего производства в продовольственном обеспечении страны», - подчеркнул он.

Таким образом, «Карта продовольственного обеспечения» становится не просто инструментом мониторинга, но и стратегическим ресурсом для планирования, прогнозирования и устойчивого развития продовольственной сферы Азербайджана.

