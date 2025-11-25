 Представители США и России встретились в Абу-Даби | 1news.az | Новости
Представители США и России встретились в Абу-Даби

First News Media11:00 - Сегодня
Министр армии США Дэн Дрисколл находится в Абу-Даби для встречи с представителями России, сообщают CBS News и Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, Дрисколл встречался с российской делегацией накануне вечером, следующий раунд переговоров запланирован на сегодняшний день. Американский чиновник в комментарии CBS News уточнил, что встреча 25 ноября назначена, «чтобы обсудить мирный процесс и быстро продвинуть мирные переговоры вперед».

Собеседник FT сообщил, что украинская сторона знала о предстоящей встрече. Кроме того, по данным источников газеты, в Абу-Даби также ожидается встреча Дрисколла с начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллом Будановым. В ГУР на запрос издания не ответили.

О том, кто входит в американскую делегацию, кроме Дрисколла, как и о составе российской делегации CBS и FT неизвестно. Газета отмечает, что также неясно, встречаются ли три стороны вместе или по отдельности.

На прошлой неделе Дрисколл во главе делегации от Пентагона посетил Киев, где представил украинской стороне мирный план США из 28 пунктов. Также он встретился с послами европейских стран и западными чиновниками, где объявил, что пора «покончить с этим дерьмом», писала FT. Издание также отметило «тошнотворный» тон на встрече. Дрисколл предупредил собеседников, что Вашингтон не проявит особой гибкости в мирных переговорах.

Затем министр армии США участвовал в переговорах с представителями Украины и Евросоюза по поводу мирного плана в Женеве. Вашингтон и Киев заявляли о достигнутом в ходе этих встреч прогрессе. FT и Washington Post сообщали, что мирный план сократился до 19 пунктов. По информации Bloomberg, изъятые из первоначальной версии плана пункты будут прописаны в отдельных документах и рассмотрены в ходе последующих переговоров.

The Guardian называет Дрисколла новым спецпредставителем Дональда Трампа по Украине. Официального объявления об этом пока не было. Reuters сообщал, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог может покинуть должность в январе.

Как писала The Wall Street Journal, решение привлечь к дипломатической миссии представителей военного ведомства объясняется расчетом Белого дома на то, что Россия будет более открыта к переговорам при посредничестве Пентагона. По сведениям газеты, идея использовать министра армии возникла в личной беседе Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса, с которым Дрисколл вместе учился в Йельском университете.

WSJ также сообщала о планах министра армии встретиться с представителями России. The New York Times писала, что Вашингтон готовит план переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. CNN также сообщал, что США готовятся к скорой встрече с Россией, но не уточнял, где и когда она может пройти. Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров в Женеве говорил, что Вашингтон после согласования с украинской стороной может передать наработки Москве.

Источник: РБК

