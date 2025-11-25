Выгуливая невидимую собаку: «хобби-доггинг» становится глобальным - ФОТО - ВИДЕО

В соцсетях набирает популярность новое занятие под названием «хобби-доггинг», своеобразный досуг для тех, кто любит собак, но не готов сталкиваться с шерстью, шумом, агрессией или ветеринарными расходами.

Суть в том, что человек «выгуливает» невидимую собаку: держит пустой поводок, делает остановки у воображаемых объектов, хвалит питомца за выполненные команды и разыгрывает элементы дрессировки.

Тренд появился вслед за «хобби-хорсингом», когда участники преодолевали препятствия с игрушечной лошадиной головой, и быстро вышел за рамки шутки. Первые видео пришли из Германии, где дрессировщица из региона Хайльбронн начала преподавать хобби-доггинг как полноценную практику.

Местные медиа сообщают, что на занятиях участникам показывают стойку, работу корпусом и технику ведения на поводке, только без настоящей собаки.

Идея вызвала смешанные реакции, так, часть аудитории воспринимает её как способ потренировать навыки будущих владельцев, а другие - как комический интернет-феномен. Тем не менее, популярность роликов растёт, а курсы уже привлекли внимание.

Источник: MyNews

Джамиля Суджадинова