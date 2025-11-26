Жапаров назвал авиабазу России в Канте важным компонентом стабильности

Авиабаза России, расположенная в Кыргызстане в городе Кант, является весомым фактором поддержания стабильности в Центральной Азии.

Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров по итогам переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Мы едины в том, что российская авиационная база, дислоцированная в городе Кант, является важным компонентом коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и весомым фактором поддержания стабильности в Центральной Азии», - сказал он.

Источник: ТАСС