Мы фактически вышли - спикер НС Армении об ОДКБ

Спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян прокомментировал вопрос о возможном выходе Армении из ОДКБ.

Как сообщают армянские СМИ, в ответ на многочисленные обвинения журналистов в «антироссийских настроениях» он с удивлением заявил: «Разве выход из ОДКБ говорит об антироссийских настроениях? Если вы вступаете в организацию, например, в Союз журналистов, и эта организация не выполняет свои обязательства, а вы хотите из неё выйти, то вы выступаете против журналистики?».

Отвечая на вопрос, почему Армения в таком случае не выходит из этой структуры, спикер НС заявил: «Мы фактически вышли. А остальное оставьте на усмотрение нашей политической целесообразности и наших переговоров».

26 ноября заместитель министра иностранных дел Мнацакан Сафарян заявил журналистам, что на данном этапе Армения не рассматривает возможность выхода из Организации Договора о коллективной безопасности.