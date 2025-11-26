Вопроса выхода Армении из ОДКБ в повестке нет - замглавы МИД РА

Вопрос о выходе Армении из ОДКБ в повестке МИД страны не стоит, заявил журналистам в парламенте заместитель министра иностранных дел республики Мнацакан Сафарян.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что армянская сторона не будет участвовать в саммите ОДКБ, который пройдет 27 ноября в Бишкеке, однако не возражает против принятия согласованных документов на встрече.

«Политика Армении в отношении ОДКБ была обозначена ранее: мы не участвуем, но и не препятствуем принятию решений и документов», — сказал Сафарян.

Отвечая на вопрос, почему Армения при этом не выходит из организации, замминистра отметил, что на данном этапе Ереван придерживается именно такой линии.

«Армения ведет свою внешнюю политику, исходя из своих интересов и сложившейся ситуации», — подчеркнул Сафарян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также глава правительства говорил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным. По его словам, «точка невозврата» пройдена.

Источник: Sputnik Армения