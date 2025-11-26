 Вопроса выхода Армении из ОДКБ в повестке нет - замглавы МИД РА | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Вопроса выхода Армении из ОДКБ в повестке нет - замглавы МИД РА

First News Media12:15 - Сегодня
Вопроса выхода Армении из ОДКБ в повестке нет - замглавы МИД РА

Вопрос о выходе Армении из ОДКБ в повестке МИД страны не стоит, заявил журналистам в парламенте заместитель министра иностранных дел республики Мнацакан Сафарян.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что армянская сторона не будет участвовать в саммите ОДКБ, который пройдет 27 ноября в Бишкеке, однако не возражает против принятия согласованных документов на встрече.

«Политика Армении в отношении ОДКБ была обозначена ранее: мы не участвуем, но и не препятствуем принятию решений и документов», — сказал Сафарян.

Отвечая на вопрос, почему Армения при этом не выходит из организации, замминистра отметил, что на данном этапе Ереван придерживается именно такой линии.

«Армения ведет свою внешнюю политику, исходя из своих интересов и сложившейся ситуации», — подчеркнул Сафарян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также глава правительства говорил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным. По его словам, «точка невозврата» пройдена.

Источник: Sputnik Армения

Поделиться:
285

Актуально

Точка зрения

Абсурд дня: Флаги СССР в Баку - откуда «ностальгия» и кому выгодна такая экзотика?

Общество

Телеканалу ATV вынесено предупреждение за рекламу целебных свойств гипноза и ...

Общество

В Баку запускают очередной этап сноса жилья с компенсацией 2700 манатов за кв.м

Общество

«Gabala Hospitality Group» осуществила очередную традиционную ежегодную акцию по посадке ...

Армения

Мы фактически вышли - спикер НС Армении об ОДКБ

Реваншистский курс Татояна: армия вместо мирных инициатив

В Армении прокомментировали возможность участия в TRIPP компании из Турции

Вопроса выхода Армении из ОДКБ в повестке нет - замглавы МИД РА

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Зеленский: Война должна закончиться, альтернативы миру нет

Глава МИД Армении подал в суд на экс-директора музея-института - СМИ

Армения может адаптировать к TRIPP проект прокладки интернет-кабеля по дну Черного моря

Министр обороны Армении об избавлении от «рисковых кадров» в ВС страны

Последние новости

Соловьева хотели убить с помощью отравленной пиццы

Сегодня, 15:44

Телеканалу ATV вынесено предупреждение за рекламу целебных свойств гипноза и биоэнергетики - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

Мы фактически вышли - спикер НС Армении об ОДКБ

Сегодня, 15:30

В Баку запускают очередной этап сноса жилья с компенсацией 2700 манатов за кв.м

Сегодня, 15:22

Азербайджанский певец с нарушением зрения успешно прошёл профессиональное обучение в Италии - ФОТО

Сегодня, 15:15

TƏBİB прокомментировал смерть 72-летней пациентки в больнице Сумгайыта - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:10

Турция продолжит закупки природного газа у России

Сегодня, 14:47

Жапаров назвал авиабазу России в Канте важным компонентом стабильности

Сегодня, 14:37

В Турции известному журналисту зачитан приговор

Сегодня, 14:30

Ночное ограбление в магазине в Бинагады: Задержаны трое подозреваемых - ВИДЕО

Сегодня, 14:25

В удобный момент готов поехать в Баку - спикер парламента Армении

Сегодня, 14:17

Детали транзита в Армению через Азербайджан будут уточнены до конца года, заявляют в РЖД

Сегодня, 14:15

Замглавы МИД Армении не знает о возможном привлечении РФ к TRIPP

Сегодня, 14:10

В Азербайджане ожидается до 20 градусов тепла

Сегодня, 14:07

В музее ковра представлен проект «Новая история келагаи» - ФОТО

Сегодня, 13:57

Шахин Мустафаев обсудил с Новаком перспективы развития двустороннего сотрудничества

Сегодня, 13:50

МИД РА: Переговоры о подписании мирного договора с Азербайджаном продолжаются

Сегодня, 13:38

Скончался создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер»

Сегодня, 13:32

РФ позитивно смотрит на некоторые моменты мирного плана США

Сегодня, 13:25

ЕСПЧ обязал Армению выплатить 5 тысяч евро

Сегодня, 13:22
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30