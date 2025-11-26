 Президент ОАЭ принял министра юстиции Азербайджана | 1news.az | Новости
Политика

Президент ОАЭ принял министра юстиции Азербайджана

First News Media19:00 - Сегодня
Президент ОАЭ принял министра юстиции Азербайджана

25 ноября Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял министра юстиции Азербайджанской Республики Фарида Ахмедова.

Как сообщили в пресс-службе Минюста, Ф. Ахмедов в первую очередь передал Президенту ОАЭ искренние приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. В свою очередь, Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян попросил передать свои приветствия и глубокое уважение главе Азербайджанского государства.

На приеме, прошедшем в Абу-Даби, было доведено до внимания, что по инициативам президентов Азербайджана и ОАЭ отношения между двумя странами находятся на уровне стратегического партнерства по всем направлениям.

Отмечалось, что на основе достигнутых договоренностей глав государств осуществляется сотрудничество в рамках договоров, подписанных между министерствами юстиции двух стран о взаимной правовой помощи по гражданским и торговым делам, а также по уголовным делам и об экстрадиции. Подчеркивалось, что тесное сотрудничество в сфере юстиции способствует дальнейшему расширению связей между странами.

В ходе беседы было доведено до внимания, что существуют возможности для дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в правовой и в сфере юстиции.



