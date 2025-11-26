TƏBİB прокомментировал смерть 72-летней пациентки в больнице Сумгайыта - ОБНОВЛЕНО

Вчера, около 10:30, женщина 1953 года рождения обратилась в Центр семейного здоровья №3, функционирующий при Сумгайытском медицинском центре, с жалобой на высокое давление.

Пациентке была выполнена инъекция препарата «Актовегин» (Aktoseril) на основании назначения врача.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями).

Во время инъекции состояние пациентки ухудшилось, произошла внезапно и стремительно развивающаяся анафилактическая реакция (анафилактический шок).

Медицинским персоналом были немедленно приняты меры неотложной медицинской помощи в соответствии с действующими клиническими протоколами по анафилактическим состояниям. Все необходимые вмешательства для восстановления жизнедеятельности пациентки были последовательно выполнены.

Несмотря на все реанимационные мероприятия и многочисленные усилия врачей, около 11:30 был зафиксирован факт биологической смерти человека.

Тело передано в Сумгайытское городское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для проведения вскрытия.

«Отметим, что процедура была выполнена сертифицированной медсестрой на основании медицинского назначения и электронной регистрации, с полной проверкой серийного номера и срока годности препарата, а также с полным соблюдением санитарно-гигиенических требований.

Инъекционный кабинет был оснащён согласно нормативам, в том числе полностью подготовлены необходимые при анафилактическом шоке адреналин, антигистаминные препараты, медицинское оборудование и реанимационные средства.

В момент происшествия медицинским персоналом все соответствующие вмешательства согласно Протоколам неотложной помощи, были осуществлены своевременно и правильно», - говорится в сообщении.

11:38

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент произошел 25 ноября в Клинике семейного здоровья №3, расположенной на территории 45-го квартала города Сумгайыт.

Жительница города Нигяр Бабаханова, 1953 года рождения, скончалась там после сделанной ей инъекции.

По данному факту проводится расследование.