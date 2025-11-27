Армения усиливает диалог с Израилем на фоне региональных перемен

Замглавы МИД Армении Ваан Костанян обсудил активизацию отношений с генеральным директором МИД Израиля Эденом Бар-Талем.

Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства РА.

Встреча состоялась 26 ноября в Иерусалиме.

"Стороны подчеркнули готовность вести работу по активизации отношений между Арменией и Израилем, в том числе в политической и экономической сфере. Состоялся обмен мнениями о процессах, происходящих на Южном Кавказе и Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

В ходе визита также состоялись политические консультации между странами. Среди приоритетных сфер расширения сотрудничества были названы высокие технологии, медицина, сельское хозяйство, туризм.

Стороны коснулись возможности сотрудничества также на многосторонних площадках.