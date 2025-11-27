В Белом доме отрицают раскол в команде Трампа из-за мирного плана

Белый дом отверг сообщения о расколе внутри команды президента США Дональда Трампа в связи с продвижением нового мирного плана по Украине.

Об этом сообщает Axios.

По данным издания, ключевым моментом для старта обновлённого переговорного процесса стала закрытая встреча 18 ноября в Овальном кабинете. На ней вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио совместно представили Трампу 28-пунктный проект мирного плана. На встрече также присутствовали руководитель аппарата Сьюзи Уайлс, спецпосланник Стив Уиткофф, а позднее к работе присоединился Джаред Кушнер. Все участники единогласно поддержали инициативу.

Во время обсуждения было принято решение направить в Киев министра армии США Дэна Дрисколла. Он должен был не только передать украинской стороне проект соглашения, но и дать объективную оценку состояния украинских войск и их мотивации.

Позже, в ходе переговоров в Женеве, американская и украинская делегации сократили документ с 28 до 20 пунктов и согласовали 18 из них. Два наиболее чувствительных вопроса — территориальные уступки и гарантии безопасности — были вынесены за рамки публичного обсуждения.

После серии публикаций о возможных разногласиях между Вэнсом и Рубио относительно подходов к Украине, Белый дом выступил с опровержением. Источники Axios подчеркнули, что Вэнс и Рубио работают как «связанная пара переговорщиков», действуя согласованно и опираясь на давнее личное союзничество и общую команду советников.

«В этой администрации нет конкурирующих лагерей, здесь одна команда», — заявил один из высокопоставленных представителей Белого дома.