Военные полностью захватили столицу Гвинеи-Бисау

Столица Гвинеи-Бисау находится полностью во власти военных, работа учреждений, банков, рынков, магазинов приостановлена.

Oб этом сообщили ТАСС в посольстве России в стране.

"В данный момент столица полностью во власти военных. Отдельные магистрали в центре города перекрыты на всем своем протяжении, в том числе подразделениями полиции быстрого реагирования. На выездах из города и по дороге в аэропорт размещены блокпосты. На всех перекрестках - многочисленные военные патрули, изредка встречаются посты полиции. Улицы обезлюдели. Работа учреждений, банков, рынков, магазинов приостановлена", - сообщили в диппредставительстве.

В посольстве отметили, что автомобильный транспорт, включая машины с дипломатическими номерами, досматривается.

"Военные вежливо, но настойчиво требуют опустить стекла для осмотра задних сидений, - добавили в диппредставительстве. - Помимо этого, на улицах города появились тонированные внедорожники без номерных знаков".