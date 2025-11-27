Снижен скоростной предел от «Шамахинки» до Локбатанского круга

С целью повышения уровня безопасности дорожного движения на Бакинской кольцевой автодороге-1 скоростной предел был снижен.

На 14-километровом участке дороги от участка, известного как «Шамахинка», до Локбатанского круга скоростной предел снижен с 100 км/ч до 90 км/ч с целью повышения безопасности дорожного движения, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

На указанном участке установлены соответствующие дорожные знаки.

«Просим водителей соблюдать скоростной режим для обеспечения безопасности движения», - отмечают в AYNA.