Фархад Мамедов: Если в Армении сменится власть, то от мирного процесса не останется даже руин

Фарида Багирова12:05 - Сегодня
Фархад Мамедов: Если в Армении сменится власть, то от мирного процесса не останется даже руин

До парламентских выборов в Армении остается чуть более полгода и на этом фоне, переждав некоторое затишье, в стране снова активизировались реваншисты.

На прошлой неделе у генпрокуратуры Армении прошла организованная кочаряновской фракцией акция протеста с требованием освободить арестованных оппозиционеров и священнослужителей.

Вчера о планах участвовать в выборах заявил руководитель политической инициативы «Крылья единства», экс-омбудсмен Армении Арман Татоян. Его приоритеты в случае победы на выборах не оставляют места для сомнений. Так, он заявил, что не намерен менять конституцию, планирует направить 30-40% оборонного бюджета на развитие военно-промышленного комплекса, а также выступил против диалога гражданских обществ Азербайджана и Армении.

Активизация реваншистов ставят перед Арменией ряд вопросов, напрямую связанных как с внутренней стабильностью, так и с региональной безопасностью, в частности, мирным процессом с Азербайджаном.

С вопросами о том, как эти процессы могут повлиять на предстоящие в июне будущего года парламентские выборы, мы обратились к главе Центра исследований Южного Кавказа Фархаду Мамедову.

- Как вы оцениваете предвыборные настроения в Армении? Насколько сильны реальные политические конкуренты Пашиняна и каковы их шансы на выборах?

- Сейчас мы можем отталкиваться только от той ситуации, которая есть в Армении. В парламенте представлены два блока. Это блок Роберта Кочаряна и «Дашнакцутюн», и партия Сержа Саргсяном вместе с бывшим главой Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном.

На сегодня можно сказать, что у блока Роберта Кочаряна и дашнаков есть реальная возможность пройти установленный в законодательстве Армении барьер, и попасть в парламент.

Проблемы - у партии Сержа Саргсяна вместе с Ванецяном, потому что многие эксперты и социологические опросы показывают, что их возможности, их рейтинги находятся на очень низком уровне.

Чтобы добиться победы над Пашиняном, нужно или объединить силы и выступить единым фронтом и получить огромное количество голосов - что выглядит нереально, или же повторить сценарий Гюмри, то есть, «протолкнуть» в парламент три оппозиционные политические силы, каждая из которых проиграет Пашиняну, но станет второй, третьей и четвертой по количеству голосов, что позволит создать коалицию меньшинства и сформировать парламент.

Поэтому им нужны новые группы. В числе новых групп сейчас выделяется движение Самвела Карапетяна, которая еще не преобразована в политическую партию для участия в выборах, но понятно, что они будут это делать. Кроме того, это бывший омбудсмен Арман Тотоян. И это миллиардер Гагик Царукян. Вот эти основные силы оппозиции, которые стремятся стать вторыми и третьими группами, которые могут потенциально оказаться в парламенте.

Возможно слияние этих политических сил, но в их среде нет единства. К примеру, Арман Тотоян призывает бывших президентов Кочаряна и Саргсяна не участвовать лично в выборах, утверждая, что их антирейтинги больше, чем рейтинги, и призывает к тому, чтобы эти три колонны возглавили бы новые люди, видит в этом числе и себя.

Что важно для Азербайджана? Для Азербайджана в этих выборах важно отношение политических партий, которые будут участвовать в выборах, к Азербайджану и к мирной повестке, которая утверждена в Совместной декларации, подписанной президентом Азербайджана и премьер-министром Армении при свидетельстве Дональда Трампа.

На сегодня Совместную декларацию поддерживает только партия Пашиняна и партия «Республика» бывшего премьер-министра Арама Саркисяна (брата экс-премьера Вазгена Саркисяна), который, кстати, тоже имеет определенный вес в армянском обществе. Например, в Ереване он смог в какой-то форме пройти в Совет старейшин, а вот на муниципальных выборах его партии и блоку, сформированному вокруг них, не хватило 30-40 голосов для того чтобы пройти в муниципалитет Вагаршапат.

Таким образом, мы можем сказать, что ситуация такова, что среди оппозиции идет борьба за вот эти колонны, которые должны участвовать в выборах. Власти же после победы в Вагаршапате чувствуют себя достаточно уверенно.

- Как вы думаете, может ли возможное поражение Пашиняна и смена власти затормозить мирную повестку? Какие риски для мирного процесса и региональной безопасности в целом могут возникнуть при таком сценарии?

- Если в Армении власть сменится на нынешнюю оппозицию, то остановится все. То есть, весь мирный процесс - и на государственном уровне, и на уровне гражданского общества – все будет настолько разрушено, что не останется даже руин.

Все потому, что с этими группами, которые сейчас стремятся прийти к власти - я не думаю, что Азербайджан возобновит с ними диалог. Однако у нас будут на руках документы, в частности, Совместная декларация.

И будет очень многое зависеть от отношения новых властей к этой Декларации. Однако, нужно признать и отметить, что с теми подходами, которые сейчас демонстрируют основные оппозиционные силы - договариваться с ними будет практически не о чем.

И это нужно будет показать, прежде всего, странам, при свидетельстве которых были приняты эти решения, в первую очередь США, и конфигурация взаимоотношений новых властей Армении с теми же Соединенными Штатами изменится.

Все это нужно будет понять в первые месяцы с тем, чтобы выстроить позицию Азербайджана в отношении новых властей.

То есть, Армения в очередной раз может превратиться в прокси-страну, что имело место на протяжении 25 лет в нашем регионе. И если она продолжит этот курс при новых властях, то Азербайджан также будет выстраивать свою собственную позицию - на основании вот этого подхода новых властей Армении.

- Что, по-вашему, может минимизировать угрозу срыва мирного процесса? Какие шаги может предпринять Армения для его продвижения именно сейчас?

- В первую очередь, это решение по режиму деятельности TRIPP. То есть, это создаст действительно новую обстановку в мирном процессе в ближайшие шесть месяцев, и может позитивно сказаться на мирном процессе вообще - в широком его понимании - не только в межгосударственных отношениях, но и между обществами.

В принципе, на сегодня можно сказать, что мирная повестка утвердилась. Оба правительства придерживаются основных рамок и принципов этой мирной повестки, и продвигают ее вперед там, где это возможно - в тех условиях, которые сейчас существуют между государствами.

В определенном смысле есть удовлетворение каждой стороны от этого. Формируется конфигурация регионов, все понимают, в какой форме она будет, и продвигают согласованную политику.

Для Азербайджана важно, чтобы Армения была предсказуемым соседом. И в принципе, в основном на сегодня мирная повестка создает этот элемент предсказуемости как для Армении, так и для Азербайджана.

