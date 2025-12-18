Пашинян приветствовал поставки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению

Премьер-министр Никол Пашинян поприветствовал отправку первой партии азербайджанских нефтепродуктов в Армению.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, об этом глава правительства Армении заявил сегодня на брифинге.

"Первый состав с нефтепродуктами, азербайджанского производства уже едет в Армению. Приветствую это развитие", - сказал он.

По его словам, торговля происходит между частными компаниями, но политические условия для этого были созданы благодаря установившему миру между Баку и Ереваном.

Отметим, что сегодня первая партия азербайджанских нефтепродуктов была отправлена в Армению со станции Биляджари.